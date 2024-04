Sonny Olumati, “Hanno fatto la svastica…”: il nuovo naufrago denuncia il fatto gravissimo | Necessari provvedimenti

Sonny Olumati ha dovuto affrontare una situazione davvero molto grave, un segno di razziamo inaccettabile. Il nuova naufrago denuncia.

Sonny Olumati, noto ballerino, attivista e personaggio televisivo italiano, si è trovato ad affrontare una situazione gravissima e proprio in occasione della sua partecipazione al reality show “L’Isola dei Famosi”, i giornali sono costretti a parlarne. Nato il 6 aprile 1986 a Roma Sud da genitori nigeriani, Olumati è cresciuto in un contesto complesso, trovando nel tempo la sua voce nell’attivismo per i diritti dei migranti in Italia.

Dopo il divorzio dei genitori, Olumati è stato allevato dalla madre, una donna laureata in Letteratura in Nigeria che, una volta emigrata in Italia, ha lavorato come cuoca. Nel 2007, si unisce al gruppo “Italiani Senza Cittadinanza”, diventandone col tempo vicepresidente. Olumati si è distinto come uno dei volti più riconosciuti della causa, partecipando come ospite in numerosi programmi televisivi, tra cui “Nemo nessuno escluso”, “Controcorrente”, “Striscia la Notizia” e “Non è l’arena“.

La sua voce si è fatta portavoce di una realtà spesso ignorata, denunciando le ingiustizie e lottando per un’Italia più inclusiva. Il suo nome sta tornato tra i nostri rotocalchi poiché è attualmente un nuovo concorrente dell’Isola e si sa, durante i reality non ci si trattiene mai: questa volta però si è davvero superato il limite.

“Mi hanno fatto la svastica..” Queste sono state le parole indignate di Olumati, denunciando pubblicamente l’atto gravissimo subito. Non si può andare oltre, non si può sorpassare un tale gelo, una tale cattiveria. Provvedimenti immediati richiesti a gran voce. Vediamo nei dettagli.

Il fatto che ha coinvolto Sonny Olumati

Per un uomo abituato agli insulti sui social per il suo colore della pelle e il suo attivismo, questa volta gli attacchi hanno superato ogni limite, passando dalla sfera virtuale a quella reale. Stiamo parlando di brutto evento accaduto qualche anno fa quando dei vandali fascisti hanno disegnato il simbolo nazista – la svastica – sul suo portone di casa di Sonny.

“Ieri mattina sono sceso per fare delle commissioni e al mio rientro a casa ho trovato questa scritta, sulla vetrata del mio portone. Ciò che fa più schifo (oltre allo stile da 3a elementare e alla totale mancanza di tecnica dell’autore) è la riesumazione di un simbolo come la svastica, per dare “un senso ideologico” e politico a un messaggio che di per sé non vuol dire niente (le teorie discriminatorie mancano sempre di basi logiche), queste le sue parole il giorno dopo l’atto vandalico. Uno sfogo questo che è soprattutto denuncia nei confronti di coloro che hanno compiuto un gesto sintomo di grande ignoranza e cattiveria.

Un esempio all’Isola del Famosi

Sonny Olumati ha deciso di portare avanti la sua battaglia, non solo per sé stesso ma per tutte le persone che, come lui, si trovano a lottare contro discriminazioni e ingiustizie. Durante la sua permanenza sull’Isola dei Famosi vuole provare ad essere un esempio di resilienza e, sfidando gli stereotipi e dimostrando che il colore della pelle non dovrebbe mai essere motivo di discriminazione.

Anche se è una storia avvenuta anni fa questo non deve mai farci abbassare la guardia rispetto a determinati episodi di irragionevole razzismo. Anzi il tempo ha dimostrato che ci sono ancora troppe cose per cui combattere e non si può stare zitti di fronte ad un’ingiustizia. La storia di Sonny Olumati è un monito contro l’odio e la discriminazione, un richiamo a una società più inclusiva e rispettosa delle diversità.