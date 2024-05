“Costretta fin da bambina”, Jasmine Carrisi non trattiene la rabbia: lo dice in faccia ad Albano | Sconforto in studio

Dopo anni e anni di silenzio Jasmine Carrisi ha fatto una rivelazione dolorosissima sulla sua infanzia e Albano era lì ad ascoltarla.

Il salotto di Verissimo è sempre pieno zeppo di personalità rivelanti che si raccontano apertamente facendo anche commuovere tutti i presenti in studio e a casa ma la confessione di domenica scorsa ha lasciato tutti senza parole. Domenica 12 maggio Silvia Toffanin ha ospitato nel suo talk show una coppia che non scoppierà mai perché guidata da un amore puro e incondizionato.

Stiamo parlando di un padre e di una figlia molto complici tra loro e che sanno di poter contare l’uno sull’altra. Nella scorsa puntata di Verissimo, la Toffanin ha accolto Albano e Jasmine Carrisi, la sua quinta e prima figlia avuta con Loredana Lecciso. Durante l’intervista, parlando sia della vita privata che di quella lavorativa, è saltato fuori un dettaglio inimmaginabile.

La confessione che ha fatto Jasmine ha lasciato di sasso sia la padrona di casa che il pubblico presente e quello a casa ma più di tutti il padre Albano non voleva credere alle sue orecchie. La dichiarazione della Carrisi è stata talmente improvvisa che nessuno si sarebbe mai sognato di sentirla dire certe cose.

Jasmine ha svelato un dettaglio intimo della sua vita privata che non aveva mai rivelato prima e adesso che lo ha fatto, le reazioni non sono state delle migliori. Primo tra tutti suo padre Albano che ha preso una posizione e ha risposto per le rime allo sfogo della figlia. Un momento televisivo storico a cui Silvia Toffanin e i presenti in studio hanno assistito in completo silenzio per lo shock.

La rivelazione di Jasmine Carrisi

La notizia sconvolgente che la giovane ragazza ha voluto dire dopo anni di silenzio la riguarda in prima persona e, soprattutto, nella parte più intima della sua vita privata. Jasmine Carrisi ha espresso il desiderio di diventare mamma non troppo tardi e sentendo questa dichiarazione Albano non poteva stare zitto.

Non appena la Carrisi ha svelato il suo desiderio, Al Bano ha detto con fermezza che prima di tutto deve pensare a prendere la laurea per poi concentrarsi nella musica. Fatto questo, potrà fare tutto quello che vorrà. A quel punto Jasmine si è resa conto della saggezza del padre e gli ha dato ragione ma c’è stata un’altra confessione dai toni meno gioiosi che nemmeno papà Albano conosceva.

La dura infanzia di Jasmine Carrisi

Guardando dall’esterno, possiamo pensare che essere la figlia di Albano sia tutto rose e fiori, senza nessun tipo di problema e con tutti i propri desideri realizzabili ma non sempre è così. Jasmine ha dovuto sopportare diverse situazioni spiacevoli durante tutta la sua infanzia e sono esperienze che lasciano il segno.

Durante una passata intervista al Corriere della Sera, Jasmine Carrisi ha rivelato la parte più dolorosa nell’essere la figlia di un cantante tanto famoso quanto amato e di una nota e seguita showgirl. La Carrisi è stata costretta fin da bambina a sopportare i giudizi e i pregiudizi dei giornali e dei programmi tv riguardo la vita privata dei suoi genitori e sentiva ingiusto che tutti sapessero che cosa succedeva nel loro privato. Con il tempo, Jasmine si è abituata a tale situazione ma avrebbe voluto che i suoi genitori fossero stati più riservati ed attenti.