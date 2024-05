“Si è sempre comportato male”, Holden è in finale: ma adesso nessuno tace più | Vengono fuori i buchi neri

Holden va in finale ma per lui arrivano anche le bastonate, adesso nessuno ha più voglia di tacere su quello che ha visto.

La finale di Amici è ormai alle porte: pochi giorni e sapremo chi sarà il cantante o il ballerino che vincerà questa edizione del programma e coronerà il suo sogno.

La situazione non è però delle migliori: dopo che Holden è arrivato in finale è scoppiato il caos in studio e difficilmente Maria De Filippi riuscirà ad appianare le divergenze e riportare tutto alla normalità.

Già Anna Pettinelli aveva espresso il suo disappunto nei confronti del giovane cantante, ritenendo che non abbia affatto talento, almeno non sufficiente a vincere il serale.

Dopo le ultime decisioni la situazione è precipitata e adesso non si può più tornare indietro: Holden dovrà affrontare tutta la rabbia da solo e non sarà semplice.

I finalisti di Amici

Quando sono stati annunciati i finalisti di questa stagione di Amici, il pubblico è rimasto a bocca aperta: ad arrivare in finale saranno cinque ragazzi e non quattro come si pensava finora. Mida, Sarah, Dustin, Petit e Holden sono ufficialmente in finalisti di Amici che si sfideranno nell’ultima puntata, prevista in onda per questo sabato 18 maggio. L’attesa è tantissima, ma non sono mancati gli screzi: l’atmosfera è talmente spessa che si taglia con un coltello.

La decisione di avere cinque finalisti, compreso Holden, ha provocato molti malumori e ormai è impossibile nascondere la delusione: i sentimenti sono venuti a galla e non sono affatto benevoli. La situazione è precipitata immediatamente dopo l’annuncio e non è detto che si risolverà per il meglio. Il risentimento è troppo e ormai non ci si contiene più.

Holden in finale, ma a qualcuno non va giù

La notizia di Holden in finale ha stupito un po’ tutti e qualcuno ha commentato aspramente la decisione. Su Instagram gli utenti si sono sfogati, chi sostenendo che il ragazzo sia “presuntuoso e arrogante”, chi dice che “si è sempre comportato male” e chi critica senza filtri il modo di cantare del giovane, non mandandola di certo a dire. Non sono mancati poi i riferimenti al fatto che il ragazzo sarebbe un raccomandato, e chi segue il mondo dello spettacolo sa benissimo il perché di questa illazione.

Holden è il nome d’arte di Joseph Carta, ovvero il figlio di Paolo Carta, chitarrista e marito di Laura Pausini. Il ragazzo sarebbe quindi il “figlioccio” della notissima cantante e per questo molti sostengono che abbia avuto la strada spianata. C’è infatti chi afferma che il cantante era già conosciuto da prima, visto che è un figlio d’arte, e che quindi la sua presenza all’interno del programma non c’entri nulla con lo scopo della trasmissione, ovvero la scoperta di nuovi talenti. Viste le premesse, la finale sarà davvero infuocata.