Chiara Ferragni, sgamata da Corona con il tennista: adesso escono anche le prove | Addio Fedez, Chiara torna in campo

Fabrizio Corona ha messo a segno un altro colpo, ha sgamato Chiara Ferragni insieme al famoso tennista, adesso ci sono le prove.

Un periodo decisamente turbolento per Chiara Ferragni e Fedez: la coppia non è riuscita a resistere alle numerose crisi e alla fine è “scoppiata”.

I due hanno riempito per mesi e mesi i giornali di gossip e continuano a farlo perché, a prescindere dai vari scivoloni, tantissimi sono ancora interessati a sapere come sarà la loro vita d’ora in poi.

Ci sono importanti novità anche dal lato dell’amore: da una parte Fedez sembra si stia frequentando con Ludovica Di Gresy, sulla bocca di tutti anche per la questione del pestaggio; dall’altra però anche Chiara si sta rifacendo una vita.

L’influencer è stata beccata da Fabrizio Corona con un tennista famosissimo, tra i campioni più forti al mondo, e adesso tutti parlano di questo flirt.

La “nuova” vita dell’influencer

Dopo lo scandalo della beneficienza dei pandori Balocco, la carriera di Chiara Ferragni ha preso una brutta piega e ci sono stati dei cambiamenti molto importanti nella sua vita. L’influencer ha deciso di ripartire con cautela, scegliendo una strategia di comunicazione molto diversa da prima e cercando di trovare nuove collaborazioni; un’impresa non troppo facile, visto che molti non hanno più intenzione di collaborare con lei.

L’influencer non ha rinunciato ai viaggi e alle feste, ma non dimentica il suo lavoro. In tutta questa frenesia c’è anche spazio per l’amore e Chiara Ferragni sembra averlo ritrovato, almeno stando a quanto riportato da Fabrizio Corona. Le prove sarebbero schiaccianti.

Chiara Ferragni e il flirt col tennista

Dopo la rottura con Fedez, l’influencer è andata giustamente avanti con la sua vita e sembra anche aver ritrovato l’amore. Secondo quanto riportato da Dillinger, la testata di Fabrizio Corona, Chiara avrebbe un flirt con Alexander Zverev, il numero quattro al mondo nel tennis. I due hanno cominciato a seguirsi su Instagram e l’influencer si è fatta fotografare sul rooftop dello stesso albergo dove alloggia il campione, quindi facendo due più due la soluzione è sembrata ovvia.

In realtà pare che non ci sia nulla di più di un’amicizia tra i due: poche ore fa Sophia Thomalla, la fidanzata del tennista, ha pubblicato nelle sue storie Instagram una foto del suo campione corredata da una frase di incitamento, segno che i due stiano ancora insieme. Si sa, nel mondo dei grandi VIP tutto può cambiare da un giorno all’altro e niente è come sembra, ma per il momento è un po’ difficile affermare che tra l’influencer e il tennista ci sia qualcosa.