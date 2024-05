“La pesta a sangue tutte le settimane”, Fabrizio Corona: esce il referto medico della fidanzata e arriva la ‘denuncia’ | Nessuno fa niente

Denuncia terribile su Fabrizio Corona, alcune fonti hanno rivelato che picchia la sua fidanzata, a breve madre di suo figlio.

Scoop incredibile pubblicato dal giornale Chi nella giornata di ieri che riguarda uno dei personaggi più controversi dell’intrattenimento italiano. Stiamo parlando di Fabrizio Corona che stando alle dichiarazioni del giornale diretto da Alfonso Signorini starebbe per diventare padre per la seconda volta. Notizia confermata successivamente dallo stesso Corona che ha ammesso di essere letteralmente al settimo cielo per questa notizia.

Dopo Carlos Maria, primo figlio avuto dal turbolento matrimonio con la modella Nina Moric, Fabrizio affronta all’età di 50 anni la paternità grazie alla gravidanza della sua fidanzata Sara Barbieri. I due tra alti e bassi stanno insieme da circa tre anni e hanno una bella differenza età tenendo conto che la Sara ha appena 24 anni. Insomma, la vita burrascosa di Fabrizio non smette di stupire e in tanti si domandano se, a seguito di questa novità così importante per la sua vita privata, non sia il momento e il caso di mettere la testa a posto.

Tuttavia, sull’onda del ciclone mediatico non tutti hanno preso bene la notizia di questa gravidanza e c’è chi, esperto da anni di gossip, ha deciso di rivelare un retroscena davvero forte sulla relazione tra Fabrizio Corona e Sara Barbieri. Si tratta di Alessandro Rosica aka Investigatore social: l’uomo subito dopo la diffusione della notizia ha pubblicato un post scioccante che mette Corona in una posizione molto scomoda.

A quanto pare, secondo le dichiarazioni fatte sui social da Rosica, la storia tra loro sarebbe tutt’altro che sana e l’ex re dei paparazzi maltratterebbe e picchierebbero sistematicamente la sua compagna Sara. Un’accusa shock rivolta a Corona che, però, sembra non avere alcuna intenzione di darla vinta a Rosica: infatti, per ora, tutto tace.

Fabrizio Corona, un personaggio controverso dal passato complesso

Nato a Catania nel 1974, Corona è diventato famoso come paparazzo e imprenditore nel settore della fotografia scandalistica. Tuttavia, la sua carriera è stata segnata da numerosi scandali e problemi legali. Nel 2007, Corona è stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta “Vallettopoli”, che ha rivelato un vasto sistema di estorsione e corruzione nel mondo dello spettacolo italiano. Accusato di ricatti ai danni di celebri personalità, Corona è stato condannato a scontare diversi anni di reclusione. La sua immagine pubblica è stata ulteriormente compromessa da vari episodi di violazione della libertà vigilata e ulteriori accuse di frode fiscale.

Nonostante i suoi guai giudiziari, Fabrizio Corona è riuscito a mantenere una notevole visibilità mediatica. Ha scritto libri autobiografici e ha partecipato a vari programmi televisivi, raccontando la sua versione dei fatti e cercando di ricostruire la propria vita. La sua storia è un intreccio di successi e cadute, che continua ad attirare l’attenzione del pubblico italiano. Oggi, Corona rappresenta una figura controversa: da un lato criticato per i suoi comportamenti discutibili, dall’altro seguito e ammirato per la sua capacità di reinventarsi e resistere alle avversità.

Qual è il futuro di Corona?

Comunque, adesso Fabrizio si ritroverà ad affrontare una nuova tempesta mediatica, frutto di accuse tra le più gravi mai ricevute. Secondo la versione scritta su Instagram da Alessandro Rosica la stessa fidanzata di Fabrizio gli avrebbe mandato le immagini delle botte ricevute dal suo compagno, forse nella speranza di smascherare Fabrizio. Eppure, non risulterebbe agli atti nessuna denuncia di molestie ai danni della Barbieri da parte dell’uomo e questo chiaramente sarebbe un vantaggio per Corona e non per Rosica.

Quest’ultimo, intanto, nel suo post fa un’altra importante incriminazione: secondo lui diverse persone dell’ambiente sono a conoscenza dei fatti ma non parlano perché “Fabrizio tiene tutti per le palle tutti tranne me…” citando testuali parole di Rosica. Insomma, è chiaro come la situazione sia estremamente complicata e alla luce di queste affermazioni e della gravidanza di Sara, è probabile che Corona possa decidere di fare una dichiarazione “delle sue”, smentire categoricamente le accuse di Alessandro Rosica e chissà dire la sua verità.