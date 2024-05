Antonella Clerici, l’annuncio che tutti aspettavano: per lei si avvicinano le nozze con Garrone | Non può più tenerlo nascosto

Antonella Clerici non può più tenerlo nascosto, finalmente ha detto quello che tutti volevano sentire. Si prepara per le nozze con Garrone.

Una delle conduttrici più affabili, familiari e che mette a proprio agio i telespettatori italiani è Antonella Clerici, sempre presente durante i nostri pranzi con programmi televisivi come La prova del cuoco e il più recente È sempre mezzogiorno. Una carriera lunga e fruttuosa che ha fatto della Clerici una donna competente, gentile e disponibile.

Ma Antonella non è solo lavoro ma anche vita privata e relazioni sentimentali, un campo dove ha avuto non poche delusioni amorose ma dove è stata in grado anche di trovare il vero amore. La Clerici ha avuto tre uomini davvero importanti nel suo passato, ovvero i suoi primi due mariti (produttore musicale Sergio Cossa ed ex giocatore di basket Pino Motta) e il padre di sua figlia Maelle (Eddy Martens).

Dopo aver concluso in negativo i suoi due matrimoni ed essersi separata dal padre della sua unica figlia, anche se sono rimasti in buoni rapporti per il bene della ragazza, Antonella Clerici è stata capace di ritrovare le forze per gettarsi a capofitto in una nuova relazione che va avanti da circa sette anni ormai.

La presentatrice Rai ha incontrato il suo attuale compagno grazie ad una loro conoscenza in comune, la dietologa Evelina Flachi. Quest’ultima, collega della Clerici in una delle ultime edizioni della prova del cuoco, le ha presentato l’imprenditore Vittorio Garrone affermando che sarebbe stato l’uomo della sua vita perché perfetto per lei.

Una relazione duratura

Un giudizio più che fondato e corretto, dato che Antonella e Vittorio si sono messi insieme dopo circa tre mesi di corteggiamenti e ancora oggi sono più innamorati che mai. Anzi, pare proprio che molto presto la loro relazione potrebbe subire un aggiornamento importante date le svariate indiscrezioni che circolano su di loro in questi giorni.

I rumor sono nati da una piccola ma significativa dedica che Antonella Clerici ha fatto a Garrone in occasione del suo cinquantottesimo compleanno. La coppia è volata a Lisbona, in Portogallo, per festeggiare Vittorio e in un post pubblicato dalla Clerici su Instagram si legge un augurio che potrebbe nascondere una realtà sperata da tutti per molto tempo.

Le nozze imminenti (?)

Antonella Clerici non ha più resistito e ha espresso il suo desiderio più intimo davanti a tutti i suoi follower. Nel post di auguri per il suo Vittorio, la Clerici ha scritto: “Auguri Amore mio grande x sempre con te”, chiudendo la frase con le emoji di un cuore rosso e di una torta di compleanno. Ovviamente il post ha ricevuto una marea di like e commenti e alcuni di questi sono molto speranzosi.

Infatti, molti utenti credono che quel ‘x sempre con te’ scritto da Antonella Clerici potrebbe rappresentare una sorta di proposta di matrimonio che potrebbe arrivare in un futuro non troppo lontano. Nonostante la Clerici sia scottata da ben due matrimoni falliti, la gentilezza, il romanticismo e l’accortezza che Garrone ha nei suoi confronti potrebbero farle cambiare idea.