“Non ho niente, non ho una casa…”, Tommaso Zorzi e la denuncia a Fanelli dopo la divulgazione delle chat private | Risposta che gela

“Io non ho niente, non ho una casa…”, questa la risposta dell’ex naufrago dopo la ‘denuncia’ di Tommaso Zorzi in seguito alle chat private.

In queste ore l’ex naufrago Pietro Fanelli ha attirato nuovamente su di sé l’attenzione mediatica affermando che l’ex gieffino Tommaso Zorzi l’avrebbe denunciato. Fanelli ha ammesso pubblicamente di non avere niente, nemmeno una casa, e che la sua situazione esistenziale è alquanto particolare.

Dopo che Pietro è uscito dall’Isola dei Famosi è diventato molto più popolare rispetto a prima; infatti, era sbarcato sull’Isola come un ‘non famoso’, e questo lo ha spinto a compiere un gesto che nessuno si immaginava potesse fare. Non solo ha svelato il suo cachet da naufrago (100 euro al giorno perché era nella categoria ‘non famosi’) ma ha anche pubblicato delle chat private che ha avuto con Zorzi.

Queste rivelazioni sono state fatte direttamente da Fanelli durante un’intervista rilasciata poco tempo fa al settimanale Novella 2000 quando, dopo la denuncia da Tommaso, l’ex naufrago ha affermato: “Io non ho niente, non ho una casa o una macchina”. L’influencer sarebbe andato a denunciare Fanelli perché quest’ultimo ha reso pubbliche delle loro chat private.

Questi messaggi risalgono a qualche anno fa ma Pietro Fanelli ha spiegato che le ha rese note soltanto adesso perché prima non avrebbe avuto la possibilità di mostrarle, dato che non era ancora nessuno, e ha anche affermato che non l’ha fatto per popolarità o altro ma solo: “per mettere a nudo alcune realtà”.

La denuncia di Tommaso Zorzi

Quando è stato chiesto a Fanelli se sapesse che divulgare messaggi privati fosse vietato, l’ex naufrago ha risposto che non gli interessava e che lo ha fatto per il mero scopo di dire la verità di alcuni fatti riguardanti Zorzi. Quando il vincitore del Grande Fratello VIP 2020 ha saputo che cosa aveva fatto Fanelli, si è mosso per vie legali.

Tuttavia, alla fine Tommaso ha deciso di non procedere con la denuncia ma ad una condizione: Fanelli non avrebbe dovuto più rendere noto altro materiale. Per il momento, quindi, sembra che le acque si siano calmate tra i due ragazzi, a meno che Pietro Fanelli non decida di agire nuovamente contro la privacy di Zorzi.

La confessione di Pietro Fanelli

Durante l’intervista a Novella 2000, l’ex naufrago ha rivelato come sta conducendo la propria vita ammettendo di non possedere nulla di suo e che tutti lo mantengono. Non ha una casa o una macchina propria e le persone gentili lo aiutano in modo amichevole. Fanelli ha svelato che in questi anni vissuti a Milano è stato ospite da diverse persone e che di recente è stato con una donna.

Nello specifico, Pietro Fanelli ha confessato di aver vissuto assieme ad una donna in centro a Milano ma senza avere nessun legame sentimentale con essa. L’ex naufrago ha detto che questa donna: “era semplicemente contenta di avermi a casa sua perché le facevo compagnia”. Guardando l’Isola dei Famosi avevamo capito che Fanelli è una persona fuori dagli schemi che vive secondo le sue regole in pieno stile bohémien.