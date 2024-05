Valerio Scanu, “La mia prima volta con Mike Buongiorno”: aveva solo 12 anni ma lo ha raccontato solo adesso | Inaspettata confessione

Valerio Scanu ha confessato la sua prima volta, “è stata con Mike Buongiorno e avevo 12 anni”, il racconto che nessuno si aspettava.

Una delle voci moderne nel panorama della musica italiana in grado anche di modificarsi per imitare le icone storiche canore è Valerio Scanu. Questo giovane uomo ha partecipato a diversi talent show dove ha dimostrato di avere una dote straordinaria dentro la gola e di poter anche imitare altre voci.

Infatti, abbiamo visto come nel 2015 Scanu abbia partecipato a Tale e Quale Show e si sia portato a casa la vittoria imitando la voce immensa e praticamente irraggiungibile di Luciano Pavarotti. Valerio aveva fatto anche dei provini per X Factor che, però, non sono andati come sperava e nel 2008 ha partecipato all’ottava edizione di Amici classificandosi al secondo posto.

Quello di Valerio Scanu è un percorso musicale tutto in salita che lo ha visto brillare in questo campo artistico proprio grazie alla sua capacità vocale e alle sue imitazioni perfette di svariati artisti, anche donne (abbiamo visto come abbia imitato perfettamente Orietta Berti sempre a Tale e Quale Show).

Tuttavia, Scanu non è solo musica, canzoni, voce e lavoro ma ha anche delle esperienze personali che non ha mai svelato al suo pubblico e di cui è sempre stato molto geloso perché troppo intime. Tuttavia, di recente Valerio si è lasciando andare ad una confessione inaspettata riguardante la sua prima volta.

Verità scioccante

In un post pubblicato su Instagram è venuta fuori la prima volta di Valerio Scanu e questa sua confessione ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta. Nessuno si sarebbe mai potuto immaginare che la sua prima volta sia stata con una leggenda della televisione italiana, vale a dire Mike Buongiorno.

Il cantante stesso ha dichiarato: “La sua prima volta importante è stata con Mike Buongiorno nel 2002. Avevo 12 anni”. Una realtà che nessuno poteva immaginare ma che è parte della vita di Scanu e delle sue esperienze a cui è legato di più. Una prima volta indimenticabile che l’ha lanciato nel mondo degli adulti.

La prima volta

Nella clip Valerio Scanu confessa che la sua prima volta è stata con Mike Buongiorno a Bravo Bravissimo Festival, quando aveva solo 12 anni e si è presentato in quel programma per dare sfoggio della sua spettacolare voce. Partecipando a questo concorso canoro, il giovanissimo Valerio è riuscito anche a vincere segnando, così, l’inizio della sua carriera nel mondo della musica.

Nello show, il Valerio Scanu dodicenne ha deciso di portare una canzone di Alex Baroni, Cambiare, che lo stesso Buongiorno aveva presentato al Festival di Sanremo del 1997. Insomma, una prima volta memorabile e molto preziosa per Scanu, supportato da tutti i suoi fan che hanno commentato la clip con molti commenti positivi, like e una marea di cuoricini. Pochissimi utenti si sono dimostrati non proprio fan del cantante ma quasi tutti lo stimano e seguono con passione.