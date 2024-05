Mauro Icardi, beccato con la nuova fiamma a pagamento: sborsa 24 milioni di Euro per avere lei | Wanda su tutte le furie

Mauro Icardi e Wanda Nara sono una delle coppie più discusse e affascinanti del panorama mediatico. La loro storia d’amore è iniziata in maniera turbolenta ma ha presto conquistato l’attenzione di tutti per la sua intensità e passione. Mauro, attaccante argentino noto per la sua abilità calcistica, e Wanda, modella, showgirl e manager, si sono innamorati quando lei era ancora sposata con l’ex calciatore Maxi López.

Questo scandalo ha subito posto la coppia sotto i riflettori, ma nonostante le critiche e le difficoltà iniziali, il loro legame è diventato sempre più solido. Wanda Nara è una figura poliedrica. Nata il 10 dicembre 1986 a Buenos Aires, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella e showgirl. È diventata famosa in Italia non solo per il suo ruolo di moglie e manager di Icardi, ma anche per le sue partecipazioni televisive.