“Io ti ammazzo”, pericolo per la figlia di Francesco Arca: lui perde la testa davanti a tutti e alza le mani | Il dolore di un padre

Una situazione drammatica quella in cui è capitato Francesco Arca, il dolore di un padre per la figlia in pericolo gli fa perdere la testa.

Francesco Arca, ex tronista di Uomini e Donne, è finito in una situazione terribile che gli ha fatto perdere la testa. L’uomo, impaurito per le sorti della figlia, ha lasciato da parte ogni inibizione e ha cercato vendetta davanti a tutti.

Diventato famoso grazie al programma di Maria De Filippi, in seguito ha seguito la sua passione per il mondo della recitazione e ha frequentato diversi corsi prima di prendere parte a piccoli ruoli in serie televisive.

I suoi primi ruoli da protagonista sono stati nella fiction Le tre rose di Eva e poi nella sesta stagione di Rex. Francesco Arca è entrato nel cuore degli italiani, ma visto il suo recente comportamento spaventoso le cose potrebbero cambiare.

Di fronte alla possibilità che sua figlia potesse essere in pericolo, l’ex tronista ha tirato fuori tutta la sua rabbia e la sua violenza e ha fatto di tutto per salvare la piccola, anche alzare la mani di fronte a tutti italiani.

Francesco Arca perde la testa

I figli sono la cosa più importante per un genitore, e Francesco Arca di certo ha dimostrato che è vero: temendo per il futuro di sua figlia, è rimasto accecato dalla rabbia e ha cercato il responsabile della situazione per fargli del male e salvare la piccola Maria Sole. La scena, ripresa dalle telecamere, è finita dritta in televisione, lasciando il pubblico a bocca aperta.

L’ex tronista si è fatto prendere dai sentimenti senza accorgersi che la situazione era ben diversa e che si tratta di uno scherzo, anche se di cattivo gusto. Ormai però il danno è fatto: sua figlia non è mai stata in pericolo, ma la sua reazione ora sta facendo rivalutare la sua indole agli italiani.

Uno scherzo pericoloso

Dietro questa terribile situazione ci sono Le Iene e i loro scherzi: con l’aiuto di alcuni attori e la collaborazione della moglie e della figlia di Francesco, hanno fatto credere all’ex tronista che sua figlia avrebbe presto partecipato a una sorta di “Uomini e Donne Kids”, proprio nei panni di una tronista. Quando l’uomo ha visto il video del provino della piccola Maria Sole non ci ha più visto ed è corso come una furia a cercare chi si occupava delle selezioni, col chiaro intento di picchiarlo. “Io ti ammazzo” ha gridato all’uomo considerato responsabile del teatrino.

La produzione è dovuta intervenire prima che la situazione precipitasse e spiegare tutto all’uomo che poi ha tirato un sospiro di sollievo. Il pubblico, al contrario, è rimasto senza parole: sia per lo scherzo non proprio adatto, sia per la reazione dell’ex tronista che ha spaventato tutti. Francesco è diventato una furia violenta e ha lasciato i telespettatori sgomenti e a bocca aperta. Ancora una volta gli utenti si chiedono se Le Iene non stiano esagerando con gli scherzi, visto che la situazione poteva finire malissimo e che l’ex tronista ha perso la testa in modo inaspettato.