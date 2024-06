“Un po’ di rispetto per chi lavora!”, Tina Cipollari niente rinnovo per Uomini e Donne: Mediaset non ha confermato | Ecco perché

Tina Cipollari, niente rinnovo da parte di Mediaset, Uomini e Donne senza di lei potrebbe non reggere il colpo. “Un po’ di rispetto”.

Lo scorso 24 maggio Uomini e Donne ha salutato il pubblico e gli ha dato appuntamento per la prossima stagione. Anche nelle puntate di quest’anno non sono mancati i colpi di scena, con Ida Platano che è rimasta la dama più discussa del trono over.

Ma come chi segue il programma sa bene, tra i protagonisti indiscussi c’è sempre lei: Tina Cipollari. L’opinionista è ormai da anni nel programma e senza di lei non sarebbe la stessa cosa.

Purtroppo però il pubblico ha ricevuto una bruttissima notizia: Tina non è stata rinnovata per la prossima edizione. Un colpo basso davvero inaspettato che ha fatto infuriare tantissimi.

Cosa accadrà al programma senza di lei? Le puntate sicuramente non saranno le stesse e gli ascolti potrebbero crollare, addirittura segnando la fine di un programma storico. Ecco cosa è accaduto.

Tina sempre al top

Anche quest’anno Tina Cipollari ha regalato al pubblico dei momenti indimenticabili, soprattutto quando ha attaccato i corteggiatori e le corteggiatrici che non le andavano a genio. I telespettatori si sono trovati quasi sempre d’accordo con lei, a conferma del fatto che l’opinionista sa scovare subito i punti di forza delle persone ma anche i segreti che vogliono nascondere.

Discussioni e litigate sono all’ordine del giorno, ma sempre con lo stile che la contraddistingue. Purtroppo però tutto questo potrebbe finire: Mediaset non ha firmato il rinnovo per Tina. Senza di lei le dispute non saranno la stessa cosa e potrebbero addirittura non esserci, visto che l’opinionista è sempre in prima linea quando si tratta di esporsi. Il pubblico si sente già orfano della sua presenza.

Uomini e Donne dice addio a Tina Cipollari?

Con l’ultima puntata di Uomini e Donne anche gli opinionisti hanno salutato il pubblico e gli hanno ridato appuntamento per settembre. Tutti tranne una: Tina Cipollari. Scherzando, l’opinionista ha fatto notare che Mediaset non ha ancora convocato il cast per il rinnovo delle nuove puntate e si è chiesta se effettivamente sarebbe dovuta ritornare a settembre oppure se avrebbe dovuto cercare altri impegni. Maria De Filippi alle parole dell’opinionista si è messa a ridere, facendo intendere che Tina molto probabilmente sarà riconfermata, visto il suo ruolo centrale nel programma, e che Mediaset sta solo preparando i nuovi contratti.

C’è però chi non ha apprezzato questa mancanza di chiarezza: molti utenti si sono lamentati del fatto che ci sia troppa incertezza nell’emittente, affermando che dovrebbe esserci “un po’ di rispetto per chi lavora”. In effetti sarebbe utile per Tina conoscere con anticipo i suoi impegni televisivi ma, come abbiamo già detto, è difficile che Mediaset decida di “farla fuori” considerando l’affetto per lei da parte del pubblico. A meno di cambiamenti improvvisi e del tutto inaspettati, il futuro dell’opinionista e del programma è salvo.