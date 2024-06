Fedez, volano gli schiaffi anche con lei: si è scagliato con una brutalità devastante | Ormai è fuori controllo

Ormai sembra impossibile riuscire a contenere Fedez, adesso sono volati schiaffi in faccia anche con lei, si è scagliato come una furia.

In queste ultime settimane pare proprio che al rapper di Rozzano prudano incessantemente le mani e non contento della rissa accaduta lo scorso aprile ai danni del personal trainer dei VIP Cristiano Iovino, adesso Fedez alza le mani pure su di lei con una furia e una rabbia fuori dal comune.

Non è proprio un periodo roseo per Federico Leonardo Lucia e dopo essere stato al centro dei mass media a causa della rissa avuta con Iovino per le strade di Milano lo scorso 22 aprile, adesso può dire addio al suo posto di giudice ad X Factor. La nuova edizione, infatti, vedrà volti totalmente nuovi seduti al banco della giuria e non c’è più posto per il rapper.

Fedez ha creato un enorme caos attorno a lui in questi ultimi mesi, partendo dal pestaggio di gruppo orchestrato contro il personal trainer Iovino lo scorso aprile e finendo con lo scagliarsi proprio addosso a lei con grande violenza facendo volare anche pesanti schiaffi. La rissa con Cristiano Iovino sembra essersi conclusa con la firma di accordo economico per non fargli querelare il rapper ed è passata in secondo piano dopo gli ultimissimi avvenimenti.

Infatti, ormai è noto come Fedez sia una persona piuttosto manesca ma nessuno si sarebbe mai immaginato che avrebbe alzato le mani anche addosso a lei. Perdendo del tutto il controllo, Fedez va contro la sua ormai ex moglie e le si scaglia contro con una brutalità che ha lasciato tutti senza parole.

Volano schiaffi

Dopo aver scatenato la rissa con Iovino, adesso Fedez se la prende pure con la sua ormai ex moglie Chiara Ferragni andandole addosso con una violenza tale da schiacciarla pericolosamente. La furia con la quale il rapper si è scagliato contro l’influencer è devastante e il numero di schiaffi che sono volati e atterrati sulla sua faccia è davvero esorbitante.

Venerdì 31 maggio è la data del nuovo singolo del rapper in collaborazione con Emis Killa e in questa canzone sono facilmente riconoscibili alcuni versi ‘dedicati’ alla Ferragni. Normalmente, quando si dedica un brano ad una persona si tende a comporre versi sentimentali ma non in questo caso, perché Fedez ha praticamente asfaltato brutalmente Chiara.

Il dissing tra gli ex Ferragnez

Partiamo con il titolo del nuovo brano del rapper: Sexy Shop. Una scelta alquanto specifica e con diversi messaggi nascosti (anche se non troppo) ma sono alcuni versi del brano che sono stati identificati come delle vere e proprie frecciatine pesanti scagliate contro l’ex moglie. Il Fatto Quotidiano ha riportato alcune frasi della canzone tra cui: “Dici che sono un bastardo, ma per te io non cambio”. Una frase piuttosto eloquente che indicherebbe come lei abbia insinuato che l’atteggiamento di lui sia pessimo ma che lui avrebbe continuato senza cambiare per lei.

Un altro verso sembra descrivere in modo più che preciso la loro relazione ormai terminata: “Una storia infinita che poi è finita”. Dopo questo attacco ‘velato’ del rapper, Chiara Ferragni non si è di certo tirata indietro e ha postato una foto che la ritrae accanto ad un mezzo busto di Napoleone Bonaparte facendo ricordare a tutti che tempo fa Fedez era stato definito da Selvaggia Lucarelli e Marracash come un uomo con la sindrome di Napoleone.