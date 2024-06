“Non arriva al 2026”, Diletta Leotta potrebbe non farcela: quello che ha scoperto fa tremare | Ad un mese dalle nozze

Una soffiata davvero allucinante su Diletta Leotta fa tremare, potrebbe non farcela e non arrivare al 2026, ad un mese dalle nozze.

Ormai manca pochissimo: tra meno di un mese Diletta Leotta e Loris Karius si sposeranno nella bellissima cornice di Vulcano, a Lipari, e i social già non vedono l’ora di vedere le foto.

La giornalista ora si divide tra le prove di trucco, parrucco e vestito, l’organizzazione della festa e ovviamente sua figlia Aria, nata il 16 agosto 2023.

L’attesa è tanta, ma proprio poche ore fa è arrivata un’indiscrezione che fa accapponare la pelle: pare che Diletta potrebbe non farcela e non arrivare al 2026.

Una notizia che ha lasciato tutti senza fiato, soprattutto perché è arrivata a un mese dalle nozze. In un periodo che dovrebbe essere molto gioioso, la giornalista deve vedersela con un imprevisto terribile e difficile da gestire.

Non finirà bene

Gli utenti tremano dalla paura e si sono precipitati sul profilo della giornalista (e anche del suo futuro marito) per capire cosa stia succedendo. Su Instagram Diletta non ha rivelato nulla, segno forse che sta prendendo del tempo per valutare la situazione. A quanto pare si tratta di un momento molto difficile e potrebbe non andare per il meglio.

La scoperta è arrivata all’improvviso e ormai i fan della giornalista sono sempre più convinti che le cose finiranno male. Molti non vogliono crederci, ma tutti gli indizi sembrano puntare in quella direzione. Difficile credere che la situazione si risolverà.

Soffiata su Diletta Leotta: i fan tremano

Nelle ultime ore un’indiscrezione su Diletta Leotta sta facendo tremare i fan: secondo Fabrizio Corona, lei e il suo futuro marito Karius non arriveranno al 2026 e si lasceranno prima. Una vera batosta da sentire a poche settimane dalle nozze, eppure Corona sembra molto convinto di questa sua “profezia”. Ma come fa a dirlo? Da una parte, conoscendo bene Leotta, forse ha sentito che c’è qualcosa che non la convince; dall’altra, è oggettivo che sui social la coppia ha un po’ cambiato rotta e non si mostri più affiatata come una volta.

Bisogna dire che con una bambina piccola e i preparativi per il matrimonio il tempo si riduce, quindi i due potrebbero essere semplicemente molto presi dalla loro vita privata, ma comunque gli utenti dei social non riescono a scrollarsi di dosso l’idea che ci sia qualcosa di sospetto sotto. A complicare la situazione c’è il fatto della distanza: Karius adesso si divide tra Milano e Newcastle, ma prima o poi dovrà prendere una decisione. Diletta vorrebbe che il giocatore si trasferisse in Italia e questo potrebbe essere fonte di discussione, se non ora nei prossimi mesi. La coppia resisterà a un destino che sembra remare contro di lei? Solo il tempo ce lo dirà.