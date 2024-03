Diletta Leotta, spunta la foto con l’abito da sposa: di una bellezza disarmante | Ma non è sola

Diletta Leotta ha annunciato la data del suo matrimonio con Loris Karius ma adesso è spuntata la foto con l’abito ed è incantevole.

La conduttrice radiofonica e televisiva Diletta Leotta sta vivendo un periodo della sua vita pieno zeppo di novità più che positive. Oltre ai suoi successi dal punto di vista lavorativo, la Leotta può ritenersi fortunata anche nella vita privata. Diletta tornerà nel piccolo schermo mercoledì 13 marzo come ospite nella seconda puntata di Michelle Impossibile & Friends e, forse, per l’occasione toccherà il tema più scottante che la riguarda.

Infatti, in questi giorni non si fa altro che parlare della sua vita da mamma e del fatto che molto presto convolerà a nozze con Loris Karius. I due hanno iniziato la loro relazione sentimentale nell’ottobre del 2022 e lo scorso agosto è nata la loro primogenita Aria. Prima che la conduttrice di DAZN partorisse, Loris le ha chiesto di sposarlo.

Una proposta ben accolta dalla Leotta che adesso non vede l’ora di dire il fatidico sì all’altare. Nonostante la data delle nozze non è stata ancora rivelata del tutto (si sa solo che si celebreranno nel mese di giugno), Diletta è in ansia per i preparativi e, soprattutto, per la scelta dell’abito. I fan non vedono l’ora di scoprire che mise ha scelto la giornalista per il giorno dei fiori d’arancio.

Inoltre, ci si domanda anche in quale luogo verrà celebrato il matrimonio tra Diletta e il portiere del Newcastle. Alcune indiscrezioni hanno ipotizzato che la Sicilia potrebbe essere un luogo scelto dalla conduttrice, dato che è la sua terra natia. Ma la domanda che attanaglia di più le menti dei fan della Leotta riguarda il suo vestito da sposa.

Diletta Leotta, come sarà il suo abito da sposa

Molti fan si sono immaginati come potrebbe salire all’altare Diletta, ipotizzando un abito a sirena con scollatura a cuore o a barca in linea con i gusti della giovane donna che ha dimostrato in questi anni di lavoro in televisione. Nonostante le numerose idee venute in mente ai fan, la foto del suo abito da sposa è spuntata all’improvviso.

Tuttavia, si tratta di uno scatto creato ad opera d’arte dalla rivista Novella 3000 che ha anche ipotizzato un triumvirato delle tre spose novelle per le prossime nozze di questo 2024. La foto mostra le tre fanciulle in bianco che ci permette di ammirarle in tutta la loro freschezza e gioventù pronte per il sì.

Le tre sposine del 2024

Stando a quanto si legge sul settimanale, entro il 2024 potremmo assistere a tre matrimoni con protagonisti tre coppie molte famose e seguite del mondo della spettacolo. Le tre spose in lizza sarebbero Clizia Incorvaia, Cecilia Rodriguez e Diletta Leotta con i loro rispettivi partner, ovvero Paolo Ciavarro, Ignazio Moser e Loris Karius.

Delle prime due coppia sappiamo la data del matrimonio e, infatti, l’11 ottobre Clizia e Paolo diranno sì all’altare, mentre Cecilia e Ignazio lo faranno il 30 giugno. Invece, per quanto riguarda la Leotta e Karius non c’è ancora una data precisa ma almeno sappiamo che sarà a giugno. Aspettiamo di scoprire altre novità in merito, soprattutto riguardanti la foggia del vestito da sposa di Diletta Leotta e delle altre due sposine.