Taylor Swift arriva su Disney+, 3 ore e mezza di spettacolo e 2 tracce mai sentite: ecco quali sono | Esclusiva mondiale

Taylor Swift approda su Disney+ con Taylor Swift: The Eras Tour, oltre all’evento ci saranno due brani in esclusiva mondiale. Ecco quali sono.

I fan di Taylor Swift non potrebbero essere più contenti: tra pochi giorni arriverà su Disney+ Taylor Swift: The Eras Tour, un film-evento della durata di ben 3 ore e mezza.

Arrivato inizialmente nelle sale come proiezione evento, il film ripercorre il tour degli stadi della cantante americana attraverso i brani più famosi che hanno segnato i suoi fan e le esibizioni più emozionanti.

In Europa il tour deve ancora arrivare: comincerà il 9 maggio con il concerto a Parigi e si concluderà il 17 agosto a Londra. La cantante farà tappa anche in Italia, a Milano, il 13 e il 14 luglio.

A differenza della versione cinematografica, ci saranno due tracce esclusive mai sentite sugli schermi finora. I fan non vedono l’ora di godersi di nuovo lo spettacolo e assaporare due canzoni nuove.

La carriera di Taylor Swift

Taylor Swift è di certo una delle cantanti più influenti della sua generazione: fin da subito le sue canzoni hanno influenzato milioni di vite e hanno conquistato le classifiche musicali, di cui oggi è la regina indiscussa. Considerata tra gli artisti più influenti al mondo, e quello più ascoltato nel 2023, non stupisce che milioni di fan di siano riversati nei cinema per assaporare il docu-film The Eras Tour.

Fortunatamente per loro il film sta per tornare su Disney+, e questa volta con tante sorprese in più, comprese due canzoni che prima non avevano raggiunto il grande schermo. Preparate pop corn e divano perché vi aspettano 3 ore mezza di puro intrattenimento.

Le due tracce bonus

La versione destinata al cinema di The Eras Tour ha emozionato milioni di fan, ma ha subito qualche taglio legato in parte alle tempistiche delle sale, e in parte al fatto che alcuni contenuti sarebbero serviti a garantire un’ondata di nuove visioni su Disney+. La nuova versione del docu-film in arrivo sulla piattaforma di streaming conterrà due tracce bonus: parliamo di Maroon e Cardigan. Ma le sorprese non sono finite qui: sembra che ci saranno altre canzoni nel The Eras Tour destinato a Disney+.

Sfortunatamente non ci sono molti indizi sulle canzoni aggiuntive, ma alcune indiscrezioni sembrano puntare a You are in love o a I know places. Altri sostengono che potrebbero aggiungersi anche King of my heart oppure New Romantics, ma per scoprire davvero chi ha ragione bisognerà aspettare il 15 marzo. In fondo sono pochissimi giorni: tra neanche una settimana i fan della talentuosa cantante della Pennsylvania potranno gustarsi nuovamente il docu-film con un sacco di brani aggiuntivi a sorpresa.