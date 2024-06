Edwige Fenech, in coma per ‘colpa’ dei medici: diagnosi e cura sbagliate le condizioni gravissime | Paura per la sua vita

Edwige Fenech, la diagnosi è sbagliata e i medici sbagliano cura, il coma e la paura per la sua vita, condizioni gravissime e paura.

Una delle attrici più sensuale e attraente del secolo scorso che ha infiammato gli animi di moltissimi uomini è Edwige Fenech, la donna delle commedie sexy all’italiana. Grazie alla sua bellezza e al suo fisico scultoreo, la Fenech è stata notata da diversi personaggi dello spettacolo e in questo modo è iniziato il suo percorso nel grande schermo.

Sabato 1° giugno a Verissimo vengono riproposte le interviste più emozionati della stagione e tra queste c’è anche quella fatta a Edwige Fenech. Tuttavia, questa intervista è stata più una confessione riguardo ad uno spiacevole episodio capitatole anni fa. quando aveva 20 anni, l’attrice ha subito un’aggressione a sfondo sessuale ma per fortuna è riuscita a fuggire in tempo.

Edwige Fenech ha dichiarato di non aver denunciato il fatto all’epoca perché lei non era ancora nessuno mentre l’uomo in questione era noto ed importante e nessuno le avrebbe creduto. Una confessione agghiacciante ma le disavventure per l’attrice francese naturalizzata italiana non sono finite.

Infatti, la Fenech ha avuto anche qualche problema medico finendo in coma per degli errori commessi da alcuni medici. Tutte le persone a lei care e tutti i suoi fan sono in forte allarme perché le condizioni gravi indicano una situazione alquanto spiacevole. Il terrore per la vita dell’attrice è palpabile e tutto per colpa dei dottori.

In coma per errore

Nel momento in cui Edwige Fenech si è sentita male ha chiesto aiuto ai dottori, come avremmo fatto tutti se ci fossimo trovati nella sua stessa situazione. Tuttavia, l’attrice non aveva la minima idea che gli stessi medici a cui chiesto aiuto le avrebbero peggiorato la sua situazione facendole una diagnosi e prescrivendole delle cure del tutto sbagliate.

A causa di questi errori inaspettati compiuti dai medici, Edwige Fenech si è ritrovata in coma e con la salute molto più aggravata di prima. In molti temono per la sua vita perché non riescono a capire come sia potuta succedere una cosa tanto poco professionale come sbagliare la diagnosi e, di conseguenza, anche le cure.

La diagnosi sbagliata

Questo terribile episodio della vita di Edwige Fenech è successo quando l’attrice aveva solo sette anni e viveva in Algeria. Sentendosi male, la famiglia l’ha portata dai dottori che le hanno diagnosticato il tifo e curata per questa malattia. Tuttavia, la bambina è poi finita in coma per cure sbagliate perché la diagnosi era errata.

La Fenech non aveva il tifo ma l’epatite virale e si è vista finire in coma a soli sette anni per colpa dei medici e della loro diagnosi sbagliata (con conseguenti cure errate). Per fortuna è finito tutto per il meglio ma la negligenza de quei dottori ha mandato in coma una bimba che poteva anche subire gravi conseguenze. Adesso Edwige Fenech è una bellissima settantacinquenne piena di energia e forza vitale e continua a fare film.