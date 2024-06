Grande Fratello Vip, contratto pronto per la famosissima: Signorini si sfrega le mani per il colpaccio | Lei sembrava irraggiungibile

La prossima edizione del Grande Fratello potrebbe riservare una sorpresa davvero gradita, la famosissima pronta a firmare il contratto.

La diciassettesima edizione del Grande Fratello si è conclusa un paio di mesi fa, ma gli affezionati telespettatori non vedono già l’ora di scoprire chi saranno i protagonisti della prossima.

Questa edizione appena passata ha fatto molto parlare di sé per la scelta di introdurrei Cesara Buonamici tra gli opinionisti: non tutti hanno apprezzato questa mossa e molti ritengono che la giornalista non sia nel suo ambiente.

Non si può negare che quest’anno Signorini abbia avuto un po’ di difficoltà: questa è stata l’edizione meno vista di sempre e il conduttore non è riuscito a riportare il GF Vip tra i programmi più di punta di Mediaset. Ma c’è sempre settembre per recuperare, e Signorini non si lascia intimidire.

Il conduttore avrebbe già trovato una famosissima amata dagli italiani che potrebbe davvero riportare gli ascolti alle stelle. Signorini ci ha visto giusto e a settembre il GF Vip tornerà sul podio dei programmi più visti.

La vittoria di Perla Vatiero

Alla fine la vittoria dell’ultima edizione del GF Vip è andata a Perla Vatiero, già nota per la sua esperienza a Temptation Island. Ad animare le giornate nella casa è stata soprattutto la rivalità con Greta Rossetti e il triangolo con Mirko Brunetti: Perla e Mirko si erano lasciati durante l’esperienza nell’isola, quando lui aveva preferito Greta, ma poi è tornato sui suoi passi.

Il triangolo dopo un po’ ha però annoiato il pubblico e questo ha contribuito anche a un’importante diminuzione di ascolti. Che cosa si inventerà Signorini per risollevare le sorti del programma? Il conduttore ha già trovato un nome stratosferico che vi farà cambiare idea. Rimarrete incollati alla tv.

Un nome incredibile al Grande Fratello VIP

La macchina del GF Vip non si ferma mai e Signorini ha già trovato uno dei principali nomi della prossima edizione: pare che da settembre nella casa ci sarà anche Manuela Arcuri, almeno secondo quanto dicono le ultime e insistenti voci. Sarebbe davvero un gran bel colpaccio per il programma e sui social l’indiscrezione ha già attirato l’attenzione di tantissimi utenti. L’attrice non ha commentato la notizia, tantomeno Signorini ma è ancora presto per farlo.

Ma non è finita qui: c’è un altro nome tra quelli papabili, e sarebbe quello di Ida Platano. La star del trono over di Uomini e Donne potrebbe entrare nella casa del Grande Fratello e, chissà, magari questa volta trovare l’amore in maniera del tutto inaspettata. In entrambi i casi parliamo di due nomi davvero appetitosi che potrebbero fare la differenza e alzare notevolmente gli ascolti. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per avere maggiori notizie.