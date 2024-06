Stefano De Martino riverso a terra, dopo brutto incidente: lo schianto fa trattenere il fiato | Corrono ad aiutarlo

Stefano De Martino è stato vittima di un brutto incidente in diretta, uno schianto che ha fatto trattenere il fato e lui riverso a terra.

Durante l’ultima puntata di “Stasera Tutto è Possibile” il noto presentatore Stefano De Martino ha vissuto un momento di grande apprensione, lasciando il pubblico col fiato sospeso. Proprio all’inizio della trasmissione, De Martino è stato protagonista di un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze molto serie. Scivolando su un pavimento bagnato, è caduto rovinosamente, sbattendo la schiena contro le scale poste al centro del palco.

Per un attimo, l’intero studio è rimasto in silenzio, preoccupato per le condizioni del conduttore, che giaceva a terra apparentemente dolorante. L’incidente è avvenuto mentre Stefano stava giocando a “Crazy Cup,” un gioco che prevede di muoversi su un pavimento volutamente reso scivoloso.

Nonostante il pericolo evidente, De Martino, forse galvanizzato dalla recente conferma del suo contratto con la Rai, ha deciso di correre per tutto lo studio, senza prestare troppa attenzione alle insidie del terreno bagnato. Arrivato sulle scale al centro del palco, il presentatore è scivolato violentemente, cadendo a terra.

E’ chiaro che in un programma così dinamico come “Stasera tutto è possibile” possano accadere questi incidenti: la cosa strana è che succedano ad un ex ballerino che dovrebbe riuscire a rimanere in equilibrio. Tutto è successo molto velocemente e preso dalla foga dello show e ostacolato da contingenze esterne come l’acqua per terra, non si è reso conto di aver fatto un movimento un po’ “estremo” che l’ha portato ad una rovinosa caduta.

Tutto è bene quel che finisce bene

Fortunatamente, dopo qualche attimo di tensione, Stefano De Martino ha dimostrato ancora una volta il suo spirito ironico e la sua prontezza di riflessi. Si è rialzato sorridendo, dimostrando che, nonostante la brutta caduta, non si era fatto male in modo serio. La sua reazione ha immediatamente sdrammatizzato la situazione, trasformando un potenziale dramma in un momento di leggerezza e risate.

L’incidente ha comunque sottolineato la professionalità di Stefano De Martino, che ha saputo gestire la situazione con grande eleganza. La sua capacità di prendere la caduta con ironia e di proseguire lo show senza mostrare segni di disagio ha confermato ancora una volta perché sia così apprezzato dal pubblico e dalla Rai.

Vi prego Stefano si è schiantato

a terra e hanno bagnato distrutto mezzo studio come al solito la colpa è di Herbert ballerina #staseratuttoèpossibile

Stefano De Martino è il futuro in Rai

Il recente rinnovo del suo contratto per altri quattro anni è una testimonianza del suo talento e del suo carisma, che lo rendono uno dei volti più amati della televisione italiana. Oltre alla sua evidente bellezza, che non passa inosservata, Stefano De Martino ha saputo conquistare il cuore degli spettatori grazie alla sua competenza e alla sua simpatia. Il suo percorso in televisione è stato caratterizzato da una crescita costante, che lo ha portato a diventare un conduttore versatile e apprezzato. Il suo stile unico, che mescola eleganza e umorismo, lo rende perfetto per programmi come “Stasera Tutto è Possibile,” dove la leggerezza e il divertimento sono elementi fondamentali.

Nonostante l’incidente, De Martino ha continuato a scherzare e a far sorridere il pubblico, dimostrando che anche una caduta può diventare un momento di spettacolo. La sua capacità di minimizzare e di affrontare con serenità gli imprevisti del mestiere lo rende un esempio di professionalità e di umanità. Il pubblico ha accolto con un grande applauso con grandi risate la sua prontezza di spirito e il suo ritorno alla conduzione subito dopo la caduta