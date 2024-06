Fedez, “È un plagio!” scatta l’indagine sul nuovo singolo: potrebbe essere un grosso problema | Investiti molti soldi

Fedez potrebbe trovarsi nuovamente in un mare di guai e al centro della polemica per il nuovo singolo tacciato come plagio.

Il noto rapper italiano Fedez sta attraversando un periodo estremamente complicato, segnato dalla fine del suo matrimonio con Chiara Ferragni, celebre influencer e imprenditrice digitale. Dopo quasi nove anni insieme e due figli, la coppi asi sta separando, una decisione che ha sconvolto i fan e attirato l’attenzione dei media.

La crisi tra i due è esplosa dopo le accuse di truffa ai danni di Chiara Ferragni, accuse che hanno messo a dura prova un matrimonio già in bilico. Questo episodio, noto come il “Pandoro Gate”, ha avuto effetti devastanti sulla loro relazione, portando alla definitiva rottura. Attualmente, i due ex coniugi sembrano comunicare solo tramite frecciatine sui social media, dimostrando quanto sia tesa la situazione tra di loro.

Ma i guai per Fedez non finiscono qui. Recentemente, il rapper è stato coinvolto in una rissa con Christian Iovino, un episodio che ha visto coinvolti anche alcuni membri degli ultras milanisti, noti per i loro legami con la criminalità. Questo incidente ha ulteriormente aggravato la delicata situazione legale di Fedez, che sembra non riuscire a tenersi lontano dai problemi.

Infatti, proprio di recente a seguito dell’uscita del suo nuovo singolo, qualcosa non ha proprio funzionato, e molti ascoltatori e utenti del web hanno notato nel pezzo qualcosa di impensabile. La hit del rapper funziona ma quale prezzo? Fedez potrebbe macchiarsi di un altro reato, quello di plagio. Ecco cosa succede.

Nonostante tutto, Fedez continua a lavorare sulla sua musica. Il 31 maggio, ha rilasciato infatti questo nuovo singolo intitolato “Sexy Shop” con feat. Emis Killa, una canzone che contiene chiare allusioni alla sua ex moglie Chiara Ferragni. Il brano è già un successo, ma non è sfuggito alle critiche.

Molti utenti del web hanno infatti notato una somiglianza sospetta tra “Sexy Shop” e una famosa canzone di Shakira, nota per essere una vendetta contro il suo ex marito traditore di Gerard Piqué. Le due canzoni non solo condividono un beat simile, ma anche il tema: entrambe parlano degli ex, con Shakira che critica apertamente i tradimenti di Piqué, mentre Fedez lancia frecciatine alla sua celebrissima e chiacchieratissima ex moglie.

Fedez e la nuova sexy fiamma

Un ulteriore dettaglio che ha alimentato le discussioni è l’interferenza della nuova fiamma di Fedez, Garance Authié in tutta questa intricata vicenda. In un ammiccante balletto social, la modella canta e balla sulle note del brano, e il rapper ha subito condiviso il video tra le sue Instagram Stories, scatenando ancora più speculazioni e commenti tra i fan e i critici.

Questo ultimo periodo ha visto Fedez al centro di numerose polemiche e controversie, sia personali che professionali. La separazione dalla Ferragni, le accuse legali e le critiche al suo nuovo singolo hanno contribuito a rendere questo momento uno dei più turbolenti della sua carriera. Non è chiaro se le “accuse” di plagio per il brano Sexy Shop, per ora solo speculazioni dei fan e dei detrattori, verranno analizzare da chi di dovere, costringendo il personaggio del momento ad eventuali giustificazioni.