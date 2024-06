Isola dei Famosi, i due naufraghi si mettono le mani nelle mutande: le scene non vengono censurate | Si vede tutto

All’Isola dei Famosi tutto può succedere, infatti i due naufraghi sono stati ripresi mente si mettevano le mani in parti intime a vicenda.

Continua l’avventura su L’Isola dei Famosi e i VIP sono sempre più provati dalle prove che devono affrontare. Nell’ultima puntata è stato eliminato Dario Cassini, e adesso a rischiare sono Matilde Brandi, Artur Dainese, Linda Morselli ed Edoardo Stoppa.

Negli ultimi giorni ne sono successe delle belle: si è scoperto che è stato Artur a rubare il cibo qualche mese fa e il pubblico, che già non sopportava il suo “gioco sporco”, adesso comincia ad averne abbastanza di lui.

Ma se pensavate che non si potesse arrivare più in “basso” di così, forse dovrete ricredervi: all’Isola succede di tutto, pure delle “conoscenze intime” sotto gli occhi di tutti.

Due naufraghi infatti sono stati beccati mentre si toccavano le parti intime e il gesto è stato trasmesso in televisione. Il pubblico è rimasto a bocca aperta.

Cosa combinano i naufraghi?

Mancano ormai poche puntate alla fine del reality e i naufraghi sono sempre più agguerriti e determinati a dimostrare che meritano la vittoria. In questa edizione ne sono successe di ogni: i litigi non sono mancati, ma neanche le accuse pesanti alla produzione, come quella di Francesco Benigno. Eliminato dal programma, l’attore aveva accusato la produzione di averlo cacciato ingiustamente, ma poi erano uscite le prove del suo errore e il pubblico lo aveva criticato duramente.

Alta tensione anche tra Stoppa e Vezzali: il rapporto tra i due è tutt’altro che semplice e il web è diviso tra chi sostiene l’uno e chi l’altra. Ma nulla è paragonabile a ciò che è successo ultimamente tra due naufraghi: i due, sapendo di essere in diretta, si sono toccati le parti intime a vicenda davanti a tutta la nazione. Nessuno riesce ancora a crederci.

Un’Isola dei Famosi un po’ troppo hot

Insomma, le vicende di cui parlare non mancano sull’Isola, e a quanto pare deve essere una prerogativa delle trasmissioni con questo format: nell’Isola in versione spagnola (Supervivientes) due naufraghi, Gorka Ibarguren e Rubén Torres, hanno approfittato della possibilità di farsi una doccia per vivere un momento intimo. Infatti Rubén si è abbassato il costume e si è fatto lavare il fondoschiena dall’altro naufrago. La scena è stata ripresa dalle telecamere e ha ovviamente fatto il giro del web.

I due si sono divertiti a provocare pubblico e produzione, ma a qualcuno questo gesto un po’ troppo osé non è piaciuto e si è lamentato. In studio e a casa le persone hanno riso per l’assurdità della situazione, ma intanto i due naufraghi potrebbero aver compromesso le loro possibilità di vittoria, almeno secondo chi non ha apprezzato ciò che ha visto. Difficile dire se ci saranno dei provvedimenti; quel che è certo è che l’Isola, in qualsiasi posto sia, riesce a tirare fuori delle perle che animano i social per mesi.