“Hai la coscienza sporca”, all’Isola scoppia l’ennesima lite: la fame fa brutti scherzi e i due non ci vedono più | Saranno dolori

Un nuovo scontro all’Isola dei Famosi per colpa della fame e del duro lavoro di tutti, i due naufraghi si prendono a parole per il pesce.

L’Isola dei Famosi 2024 sta per attraccare e nella puntata andata in onda mercoledì 29 maggio il pubblico ha scoperto che la finale sarà il 5 giugno. Dopo questo annuncio della conduttrice Vladimir Luxuria, la puntata scorsa ha visto l’eliminazione non di uno ma di ben due naufraghi e ha tornarsene in Italia sono state due donne: Linda Morselli e Khady Gueye.

Tuttavia, la puntata di mercoledì 29 maggio ha avuto anche delle buone notizie e si è scoperto chi tra gli ormai pochi concorrenti è il primo finalista. Dopo essersi sfidati alla prova dell’uomo vitruviano, Edoardo Stoppa ha prevalso su Matilde Brandi e si è aggiudicato un posto nella puntata finale di mercoledì 5 giugno.

Dal momento che i naufraghi sono sull’isola da più di 50 giorni, ormai la forte fame gioca brutti scherzi e le litigate tra i concorrenti non mancano di certo. Due in particolare hanno discusso animatamente per colpa di un pesce e sono volati parecchi stracci durante il daytime di qualche giorno fa.

I diretti interessati sono Artur Dainese e Matilde Brandi e l’oggetto dell’ennesima lite sulla spiaggia è un pesce. Ovviamente, la fame è la protagonista indiscussa del reality più tosto di Canale 5 e, quindi, i naufraghi finiscono per sbottare per delle situazioni che possono sembrare inezie per chi ha la pancia piena ed è comodo a casa propria.

Tutto per un pesce

In una delle dirette dell’Isola dei Famosi, il pubblico da casa ha notato come Matilde ha fatto il gesto del naso di Pinocchio non appena Artur ha portato alcuni pesci da lui pescati e ha detto: “Questo e altro per voi”. Al naufrago non è piaciuto il fatto di essere preso in giro dalla Brandi e di essersi sentito dire: “Hai la coscienza sporca”.

Matilde ha sottolineato come lui si vanti troppo per le sue azioni e ha anche affermato che Artur non farebbe altro tutto il giorno se non pescare e, quindi, trova un po’ pesante il fatto che lui si vanti per l’unica cosa che fa in tutto il suo percorso all’Isola dei Famosi. Da casa potrebbe sembrarci strana una lite del genere, ma all’Isola si sa: tutti hanno sempre litigato per un chicco di riso o un pezzo di pesce.

Il parere del pubblico

Il pubblico da casa ha espresso le sue opinioni tramite i vari commenti social e sembra essere spaccato in due per quanto riguarda i naufraghi Artur e Matilde. Alcuni utenti scrivono che la Brandi si è comportata così perché la settimana scorsa era in nomination, mentre altri affermano che Artur è: “falsino e furbo”.

Malgrado la disapprovazione dimostrata per Artur, sia attraverso i social che con i fischi del pubblico in studio, i dati parlano chiaro: è il naufrago che è stato più volte in nomination riuscendo a superarle tutte. Ragion per cui viene da chiedersi se la strategia di gioco usata da Artur piace alla gente da casa tanto da rendere nulli i voti delle persone che lo reputano un falso. Ormai la finale è sempre più vicina e scopriremo chi riuscirà a portarsi a casa la vittoria.