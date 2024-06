Fedez, arriva il richiamo da Amazon: dopo quello che ha fatto era normale che ne dovesse rispondere | Si passa agli avvocati

Tra le più grandi collaborazioni di Fedez c’è sicuramente Amazon, e dopo quello che è successo lo hanno richiamato. Ora sta agli avvocati.

Da ormai sei mesi i nomi di Fedez e Chiara Ferragni sono al centro del dibattito pubblico. Il rapper e l’influencer già facevano parlare di loro prima della separazione e dell‘inchiesta sul caso Pandoro.

Adesso, però, con la rissa di cui si è reso protagonista Fedez e con le voci di gossip sui nuovi amori del rapper l’attenzione mediatica sulla coppia sta aumentando.

Da quando la coppia più famosa del web si è separata, decine e decine di aziende che sponsorizzavano Ferragni o Fedez hanno deciso di allontanarsi.

Adesso sembra che anche Amazon, tra le più grandi collaborazioni del rapper, abbia preso una decisione particolarmente importante.

Amazon interviene nella vicenda del momento: la decisione presa dall’azienda nei confronti del rapper

Il nome del rapper è sempre più presente nelle cronache di social, radio e televisione. Dalla presenza del nome del cantante nelle carte del fascicolo aperto dalla Procura di Milano come responsabile del pestaggio ai danni di Cristiano Iovino, alle liti in diretta social, agli scherzi telefonici ai politici, alle nuove fidanzate giovanissime. Fedez sembra stia vivendo una seconda adolescenza.

Secondo le ultime indiscrezioni, Amazon si sarebbe rivolta al cantante per comunicargli una decisione da poco presa. Prima che possa essere messa in atto è però richiesto l‘intervento degli avvocati.

L’intervento degli avvocati e la proposta di Amazon: Fedez torna al centro del gossip

Non appena Chiara Ferragni e Fedez divorzieranno legalmente e quindi non appena gli avvocati saranno riusciti a raggiungere un accordo per la separazione consensuale, il cantante potrebbe accettare la proposta di Amazon di fare un documentario su quanto è accaduto in questi mesi. Fedez sembra seguire la stessa strada intrapresa da Ilary Blasi dopo la separazione da Francesco Totti. Non solo ha ingaggiato gli stessi avvocati divorzisti di Totti e Blasi, ma sta anche valutando la possibilità di raccontare la separazione in un documentario prodotto da Amazon Prime.

Fedez non solo ha fatto parlare di sé dopo la rissa in cui è rimasto ferito Cristiano Iovino, ma anche per le sue uscite in discoteca insieme a giovani donne. In questi ultimi giorni, poi, stanno circolando le foto del cantante insieme a una modella francese di venti anni. La rocambolesca fine della storia d’amore tra Fedez e Chiara diventerà davvero un documentario?