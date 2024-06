Se ti è piaciuto Bridgerton, allora devi assolutamente vedere queste serie Tv: amori e tradimenti | L’imbarazzo della scelta

La terza stagione di Bridgerton è appena uscita, e probabilmente l’hai già guardata tutta. Non disperare!

Qui di seguito ti consigliamo 6 serie tv da non perderti se la storia d’amore tra Penelope e Colin ti ha fatto sognare.

The Crown

Se cerchi una serie molto british, ma basata su fatti contemporanei, questa è sicuramente la serie giusta. Dall’incoronazione della regina Elisabetta II, alla tragica scomparsa della Principessa Diana, fino all’amore tra il Principe William e Kate Middleton. Una serie impegnativa, ma certamente entusiasmante. I temi affrontati sono vari e sapranno tenerti incollato allo schermo, nonostante l’amore e il romanticismo tipici di Bridgerton non abbondino.

Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Se Bridgerton ti ha rapito il cuore, non c’è nulla di meglio che rimanere in tema! Questa serie è un prequel/spin-off che entra nei dettagli del mondo Bridgerton, mostrando l’inizio del regno della Regina Charlotte ed entrando nei particolari delle vicissitudini della seconda e terza stagione di Bridgerton. Amore e colpi di scena sono gli ingredienti principali di questa serie, quindi… armati di fazzoletti!

The Empress – L’Imperatrice

Se l’amore non ti stanca mai aggiungi assolutamente questa serie nella tua watch-list. Questa volta ci spostiamo in Austria, in pieno Ottocento, per goderci la romanticissima storia tra la Principessa Sissi e l’Imperatore Francesco Giuseppe. Parole chiave: galanteria, abiti mozzafiato e scene molto piccanti.

Se non ne hai ancora abbastanza allora…

La cuoca di Castamar

Se pensi che drammi e sentimenti siano l’accoppiata perfetta, allora corri a guardare questa serie. 12 episodi ambientati nella Spagna di inizio Settecento che raccontano di un amore impossibile tra una cuoca e un duca. Una storia che coinvolge tutti i personaggi, e non solo gli innamorati, dando molto spessore alla serie e arricchendola di suspense.

L’isola e il maestro

Se cerchi qualcosa di moderno e diverso questa serie fa per te. Ambientata in un’isola rurale greca durante la pandemia, questa serie narra della scintilla che scoppia tra un musicista e un’affascinante ragazza. Una storia turbolenta, segnata da triangoli amorosi e passione, che porta lo spettatore a immedesimarsi nelle scene e a riflettere su vari temi.

I consigli non sono mai troppi, quindi… titolo bonus!

La legge di Lidia Poët

Una serie che parla di emancipazione femminile e conquiste. Ispirata ad una storia vera, narra di Lidia Poët, un’avvocata italiana che viene radiata dall’albo in quanto donna. Lidia deve quindi risolvere i casi al di fuori del sistema legale e patriarcale tipico della fine dell’Ottocento. Una storia bellissima e ricca di significato, che fa riflettere su quanti traguardi le donne abbiano raggiunto e quanti ancora, invece, siano da superare. Insomma, se le protagoniste tenaci di Bridgerton ti hanno conquistato, anche Lidia ti piacerà da impazzire.

Outlander

Se la cavalleria ti affascina e ti rapisce, questa serie non te la puoi proprio perdere. Con un pizzico di fantasy e molta adrenalina, la serie racconta di Claire, infermiera inglese durante la Seconda Guerra Mondiale, che viene magicamente trasportata indietro nel tempo, nel 1743. I dilemmi d’amore di Claire accompagnano gli episodi di questa serie, mostrando la passione di un nuovo amore e il rimpianto di una vita lasciata nel futuro.