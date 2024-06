Giulia De Lellis, “Dove ti trovo ti ammazzo” la denuncia dopo le minacce gravissime: il fratello rischia grosso | Inchiodato dai messaggi e audio

Una situazione davvero assurda ha visto al centro di uno scandalo la famiglia di Giulia De Lellis, dopo le violentissime e gravi minacce scatta la denuncia.

Un fatto gravissimo quello accaduto nella famiglia della nota influencer Giulia De Lellis. Dopo le minacce è scattata la denuncia.

Le vie legali, che hanno visto coinvolto il fratello di Giulia, hanno portato a una conclusione della spiacevole vicenda solo da pochi mesi.

A rendere noto quanto accaduto è stato Alessandro Rosica. Un video da poco diffuso in rete sul profilo Instagram dell’Investigatore social, alias Alessandro Rosica, ha messo in luce la verità sulle minacce che il fratello di Giulia, Giuseppe, avrebbe rivolto.

Coinvolto nella vicenda è lo stesso Alessandro Rosica, che nel filmato ha raccontato ai followers e agli appassionati di gossip cosa è accaduto.

Giuseppe De Lellis, fratello dell’influencer Giulia, denunciato: la vicenda raccontata da Alessandro Rosica

Giulia De Lellis, nata a Zagarolo nel gennaio del 1996, è un personaggio televisivo e conduttrice televisiva italiana diventata famosa grazie alla trasmissione Uomini e donne e a diversi reality show.

Nel 2019 De Lellis, insieme alla scrittrice Stella Pulpo, ha scritto il libro Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!, sulla rottura con Andrea Damante. E proprio sulla rottura con Damante, l’esperto di gossip Alessandro Rosica aveva basato il suo primo scoop. Nato ad Aprilia in provincia di Latina nel 1992, è molto conosciuto tra gli amanti di gossip proprio per i suoi video in cui parla della cronaca rosa. Sul profilo Instagram @Investigatore social official, Rosica fornisce ai fan notizie e scoop sui vip italiani. Dopo aver fatto circolare la notizia su De Lellis e Damante, Alessandro è stato minacciato dal fratello di Giulia, Giuseppe.

L’esperto di gossip, Alessandro Rosica, racconta la vicenda di cui si è reso protagonista il fratello di Giulia De Lellis

Il racconto di Alessandro Rosica su quanto accaduto è stato diffuso in un video condiviso di recente sui social. Rosica ha ricordato le pesanti minacce che Giuseppe De Lellis gli ha rivolto. Le intimidazioni di De Lellis hanno spinto Rosica a denunciare l’uomo.

Dopo tre anni e mezzo, Rosica ha deciso di raccontare quanto avvenuto ai suoi followers. Da pochi mese, stando a quanto detto da Rosica, la vicenda si sarebbe infatti conclusa con il riconoscimento delle accuse nei confronti di De Lellis. La rottura di Giulia De Lellis con Giano del Bufalo aveva acceso il gossip nei giorni scorsi, ma ora è la notizia sul fratello denunciato ad aver scatenato i fan.