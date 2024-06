Tina Cipollari, fermata dalla Polizia mentre era in vacanza: la Questura modifica la versione dopo le polemiche | Scandaloso

Per Tina Cipollari una vacanza più calda che mai, fermata dalla Polizia che dopo le pesantissime accuse modifica la versione dei fatti.

Una delle opinioniste storiche della televisione italiana ha passato un brutto quarto d’ora quando si è ritrovata fermata da due agenti delle forze dell’ordine. Da poche ore, uno scatto di Tina Cipollari fermata da due agenti di Polizia è diventato virale perché mostra la protagonista di Uomini e Donne circondata dalle forze dell’ordine.

Lo scorso 27 giugno, Tina Cipollari era in vacanza a Pisticci, in provincia di Matera, deducendolo dal suo look prettamente estivo e vacanziero, e mentre si stava godendo il suo riposo estivo è stata fermata da due agenti di Polizia locali. Un episodio a dir poco inaspettato per l’opinionista di U&D che, di certo, non si sarebbe mai aspettata un risvolto del genere.

La foto mostra la Cipollari in mezzo ai due agenti di Polizia davanti ad una volante delle forze dell’ordine parcheggiata in una piazza. Le espressioni dei volti dei tre soggetti dicono più di mille parole e gli utenti del web si sono scatenati in una valanga di commenti. Lo scatto dimostra come la situazione non sia per nulla allarmante e che, molto probabilmente, i due agenti hanno fermato Tina solo perché l’avevano riconosciuta.

Forse gli agenti di Polizia sono fan dell’opinionista di Canale 5 e quindi le hanno chiesto se potevano farsi una foto in sua compagnia. Ovviamente, la Cipollari ha accolto con gioia la loro richiesta ed ecco come è nata la foto che ha scatenato il mondo del web. La Questura di Matera ha postato la foto sia sul profilo ufficiale di Facebook che su quello di Instagram ma in entrambi i casi è scoppiato il putiferio.

La reazione del web

Gli utenti di Facebook e di Instagram, non appena hanno visto il post pubblicato dalla Polizia che ritrae due agenti in allegra compagnia di Tina Cipollari, si sono scatenati in un diluvio di commenti al vetriolo contro gli stessi agenti. Molti utenti hanno espresso il loro disappunto nel vedere come le forze dell’ordine si distraggono e perdono tempo per un incontro così poco importante.

La didascalia che accompagna la foto recita: “La serata ci ha riservato una piacevolissima sorpresa: i nostri colleghi del commissariato di Pisticci hanno incontrato Tina Cipollari, straordinaria protagonista dello spettacolo italiano” e un utente di Instagram ha scritto: “Manco avessero incontrato Sophia Loren…” sottolineando la sua opinione riguardo al fatto che la Cipollari non sarebbe un personaggio da elogiare.

La reazione della Polizia

Ovviamente non ci sono solo stati commenti negativi ma questi sono davvero numerosi e mostrano come il popolo non abbia per nulla apprezzato il comportamento delle forze dell’ordine. Alla luce dei commenti letti, la Questura stessa ha deciso di modificare la didascalia della foto scrivendo: “Buona serata dai nostri colleghi del commissariato di Pisticci”.

Questa modifica fatta nel giro di poche ore dalla Questura che ha postato la foto dimostra come anche gli agenti di Polizia si sarebbero resi conto della loro eccessiva reazione riguardo all’incontro con Tina Cipollari e hanno dimostrato di saper ascoltare il popolo e le loro opinioni.