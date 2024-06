Chiara e Fedez, “fate qualche cosa!” quello che sta succedendo ai figli è gravissimo | Richiesto immediato intervento

Si è richiesto immediato intervento per quello che sta succedendo ai figli di Chiara Ferragni e Federico, la situazione è gravissima.

Gli ormai ex Ferragnez stanno vivendo un momento tumultuoso dallo scorso dicembre e anche se sono passati ormai sei mesi dal Pandoro Gate e da tutto quello che ne è scaturito, dalle denunce alla separazione, sembra che il periodo buoi non sia ancora finito. Anzi, adesso il fulcro degli eventi è incentrato sui loro due figli.

Leone e Vittoria sono i protagonisti di questo spiacevolissimo episodio successo pochi giorni fa che li vede in una situazione a dir poco grave. Chiara Ferragni e Fedez dovrebbero trovare una soluzione il prima possibile perché altrimenti la situazione potrebbe degenerare ancora di più. Gli stessi fan sia dell’uno che dell’altra si sono detti altamente preoccupati e in ansia per l’incolumità dei due bambini.

Gli utenti del web hanno cercato come meglio potevano di avvisare i genitori e uno di loro li ha anche esortati sui social scrivendo: “fate qualche cosa!” richiedendo un intervento immediato per risolvere il grave problema. Nonostante Leone e Vittoria non siano coinvolti fisicamente in questa tremenda vicenda, ne sono i protagonisti indiretti che, però, potrebbero subirne lo stesso le conseguenze.

Come sappiamo, la Ferragni e Fedez hanno sempre vissuto la loro esistenza attraverso le pagine social di Instagram e questo destino l’hanno riservato anche alla loro prole. Tuttavia, circa una settimana fa la pagina ufficiale dedicata a Leone e Vittoria è stata resa commemorativa con una foto che afferma lo stop di ulteriori foto dei bimbi.

La pagina commemorativa

Dal momento che gli ormai ex Ferragnez non pubblicano più foto dei loro bambini, la pagina social dedicata a Leone e Vittoria è stata aggiornata con una foto che racchiude un messaggio per nulla apprezzato dagli utenti del web. Il messaggio informa che non verranno più pubblicati scatti dei bimbi in futuro e che se mai ci saranno aggiornamenti, verranno pubblicati.

Gli utenti del web si sono scatenati in commenti al vetriolo contro Chiara e Fedez e alla decisione di sbattere i loro figli, ancora piccoli ed indifesi, sui social media. La parola ‘commemorativa’ ha fatto infuriare gli utenti, dato che si usa per persone decedute ma questi ultimi si sono detti contenti che finalmente gli adulti hanno smesso di mostrare minorenni sul web.

I commenti del web

La maggior parte degli utenti si è definita disgustata e inorridita nello scoprire che ci sono persone tristi perché non possono più vedere le foto dei bambini. In molti hanno sottolineato come mostrare foto di minori sul web può incentivare pensieri ed azioni criminali e indecorose come, ad esempio, la pedopornografia.

Alcuni utenti hanno commentato che la gente si dovrebbe fare una vita propria e smettere di spiare i figli altrui in modo inquietante e raccapricciante. Qualcuno di loro ha chiesto l’intervento immediato di Chiara e Fedez per mettere fine a questo scempio, sperando di farli smettere ed evitare che altre menti malate possano fantasticare sui loro piccoli pargoli.