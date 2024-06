“È femmina”, fiocco rosa per Sonia Bruganelli, esplosione di gioia in famiglia per la bellissima notizia | Adesso può dirlo

Finalmente lo ha svelato, Sonia Bruganelli pazza di gioia per la bellissima notizia, è femmina, non poteva più tenerlo nascosto, era ora.

Manca ormai pochissimo al parto: siamo al sesto mese e a breve Sonia Bruganelli vivrà una delle gioie più grandi. Lo ha scritto anche su Instagram ed è felicissima.

L’opinionista, ex moglie di Paolo Bonolis, ha ripreso in mano la sua vita e ora si sta godendo tutte le gioie che le arrivano. Il fiocco rosa inaspettato le ha di certo rivoluzionato l’estate.

Tantissimi utenti hanno espresso i loro più sinceri auguri per la nascita. Il sesso del nascituro si sa già: sarà femmina, anche se il nome ancora non si conosce. Non si sa se i genitori non lo hanno ancora scelto o semplicemente se non lo vogliono rendere noto.

Non ci poteva essere notizia migliore per lei: un nuovo bebè sta arrivando in famiglia e sono tutti in fibrillazione per conoscere la piccola.

La rottura con Bonolis

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono sposati nel 2002 e la loro storia sembrava andare a gonfie vele; lo scorso giugno 2023, però, è arrivato l’annuncio che nessuno si aspettava: i due si stavano separando. Secondo le interviste rilasciate dai due, è stata l’opinionista a chiedere la separazione, e i due hanno affrontato la cosa senza litigi, tanto che oggi continuano a vedersi senza rancori e per l’amore dei figli.

I due hanno spiegato che dietro i motivi della separazione non ci sono amanti e tradimenti: semplicemente, l’amore da parte dell’opinionista si è esaurito e ha sentito il bisogno di distaccarsi da Bonolis. E adesso è arrivata una buona notizia per lei: un fiocco rosa vicino alla sua porta. I fan sono felicissimi.

Bellissima notizia per Sonia Bruganelli

No, non è Sonia Bruganelli ad aspettare una bambina, ma sua cognata Claudia Ruggeri, compagna di Marco Bruganelli, il fratello minore dell’opinionista. La modella, tra i protagonisti di Avanti un altro, ha pubblicato una foto che la ritrae col pancione su Instagram e i suoi fan hanno subito commentato la lieta notizia. Tra coloro che hanno commentato c’è appunto anche l’opinionista. Al suo “Belleeeee” Claudia ha risposto “ciao zia”, a conferma del fatto che la bimba che aspetta sarà amata anche da Bruganelli.

Nella foto Claudia è al mare e, a giudicare dalla descrizione del post, è la prima volta che “porta la bambina” al mare. Miss Claudia e Marco Bruganelli si sono conosciuti a Domenica In nel 2006 e si sono sposati 10 anni più tardi, nel 2016. La loro è una storia d’amore solida che ora sarà coronata ora dalla nascita di una bambina e i due non potrebbero essere più felici. Ovviamente anche Sonia Bruganelli non sta più nella pelle.