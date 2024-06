Lutto Rai, morto il grande protagonista degli show serali: il malore improvvisto l’ha stroncato giovanissimo | Tutti uniti nel dolore

Un malore improvviso ha stroncato un grandissimo protagonista di casa Rai, gli show serali non saranno mai più gli stessi senza di lui.

L’uomo è stato il grande protagonista degli spettacoli serali e la sua dipartita prematura ed improvvisa ha gettato tutti nello sconforto. Il sito web Rai ha mandato un messaggio di cordoglio pieno di affetto e dolore destinato a chiunque abbia voluto bene a questa persona indispensabile per la rete ammiraglia.

Addio al grande uomo

Lo scorso 24 giugno, all’età di 59 anni ci lascia uno dei professionisti della Rai più devoti e precisi mai visti prima. Stiamo parlando di Amedeo Gianfrotta che si è visto la propria vita stroncata all’improvviso da un malore inaspettato. Ultimamente Gianfrotta era in servizio al Cptv Rai di Napoli curava la regia delle trasmissioni Reazione a catena e Agorà Weekend.

Una grave perdita

Amedeo Gianfrotta era uno dei registi di punta della rete Rai e adesso che è scomparso prematuramente sarà difficile trovare un suo degno sostituto. I programmi serali non potranno mai più essere come prima perché la regia è personale e anche se fatta da un professionista, manca sempre quel tocco diverso da regista a regista.

