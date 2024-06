Beatrice Luzzi, situazione da incubo sotto terra per l’ex gieffina: condivide il momento di disperazione sui social | In migliaia accorrono

Una situazione da incubo, come la stessa Beatrice Luzzi ha sottolineato, era sotto terra e presa dalla disperazione ha condiviso il momento.

Un’esperienza traumatizzante quella che ha visto protagonista Beatrice Luzzi, o meglio “un incubo” come lo ha definito lei stessa.

A testimoniare quanto accaduto nei giorni scorsi all’attrice italiana molto nota tra i fan di Grande Fratello è un video che la donna ha condiviso su Instagram.

All’account @Beatrice Luzzi official, l’attivista e attrice ha postato un filmato che mostra il momento di difficoltà e quasi disperazione da lei attraversato.

La donna si è ritrovata a vivere il suo “incubo ricorrente“, quello di perdersi nei sotterranei di un parcheggio.

Il video di Beatrice Luzzi su Instagram: il momento di difficoltà condiviso con gli utenti dei social

Concorrente al Grande Fratello 17 su Canale 5 e nelle ultime settimane ospite a Pomeriggio Cinque sempre su Canale 5, Beatrice Luzzi nell’ultimo anno è stata una presenza costante del mondo Mediaset.

Attrice, autrice televisiva e attivista italiana, Beatrice Luzzi è un volto noto del mondo dello spettacolo e della televisione. Molto seguita sui social, Beatrice conta un numero elevato di followers. E proprio con i suoi followers , la donna ha condiviso un momento di difficoltà.

Persa nei sotterranei del parcheggio, Beatrice Luzzi condivide un video su Instagram

Nata a Roma il 14 novembre 1970, Luzzi si è diplomata al liceo classico “Terenzio Mamiani” di Roma. Appassionata di recitazione, è riuscita a conciliare l’attività teatrale con lo studio universitario laureandosi in scienze politiche alla Sapienza. Dopo due anni a Bruxelles per uno stage presso la Direzione generale per gli aiuti umanitari della Commissione Europea, Beatrice è tornata in Italia dove ha iniziato a lavorare come autrice e attrice. Dopo essere arrivata seconda all’ultima edizione del Grande Fratello, Beatrice Luzzi sarebbe pronta a partecipare a uno dei programmi più amati della Rai, Tale e Quale Show.

Dopo la recente esperienza in Mediaset, l’attrice e attivista italiana dovrebbe passare ora alla Radio Televisione Italiana. Sono diverse, infatti, le indiscrezioni riguardo Beatrice Luzzi e il suo passaggio alla Rai dopo l’esperienza in Mediaset. Del resto, Beatrice è un personaggio molto amato. A dimostrarlo le centinaia di commenti ricevuti al video condiviso su Instagram. La donna, in un momento di difficoltà dovuto all’essersi persa in un parcheggio sotterraneo, ha scherzato su come sia il suo incubo ricorrente questa esperienza.