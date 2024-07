Ambra Angiolini, spunta la foto con il pancione è una femmina: lo ha confermato subito dopo | Di una bellezza disarmante

Ambra Angiolini incinta, ecco la foto con il pancione che fa impazzire i fan, è femmina. Proprio subito dopo lei stessa conferma la notizia.

I fan di una delle donne dello spettacolo più amate sono andati in brodo di giuggiole quando hanno visto la foto che ritrae un bellissimo dono. Si tratta di Ambra Angiolini e dello scatto che la ritrae con il pancione appena visibile dalla giacca poco aperta sul davanti. In questa foto, la Angiolini è di una bellezza disarmante e i commenti non sono di certo mancati.

Il popolo del web si è scatenato quando ha visto lo scatto di Ambra da incinta e l’hanno inondata di commenti pieni di affetto, auguri e apprezzamenti per la donna che si è sempre dimostrata di essere fin dai tempi di Non è la Rai. I fan della conduttrice hanno sottolineato come lo scatto mostri la beltà pura e semplice di una donna incinta che le illumina il volto più del normale.

La foto mette in risalto il pancione e mostra una donna felice, spensierata e desiderosa di vedere il frutto del suo amore. Il viso di Ambra Angiolini è pieno di luce e trasmette gioia e serenità a chi lo guarda. Il pancione a dir poco ben presente nasconde una bimba e, infatti, la Angiolini ha una femminuccia.

Una notizia che ha allietato i cuori dei suoi follower che hanno potuto vedere la foto pubblicata su un post social di Instagram assieme ad altri due scatti che la ritraggono con il pancione da bimba. I commenti sono davvero tanti e praticamente tutti positivi e ricchi di auguri e felicitazioni. Un post davvero pieno di affetto e solidarietà da parte di tutti i suoi fan.

Ambra Angiolini con il pancione

Gli scatti che rappresentato Ambra Angiolini incinta sono stati pubblicati sulla sua pagina ufficiale di Instagram circa quattro giorni fa e la notizia ha mandato in visibilio tutti i suoi fan, sia quelli storici che quelli più recenti. Lei stessa ha confermato i commenti riguardati la bellezza raffigurata da questi scatti ma ha anche smentito un dettaglio importantissimo.

Poco dopo la pubblicazione del post, la Angiolini ha confermato di non essere incinta per evitare equivoci vari però ha voluto mostrare queste foto per far vedere ai suoi follower com’era bello il pancione che racchiudeva e proteggeva la sua amata figlia Jolanda. Oggi la ragazza ha 20 anni e si può notare come sia praticamente la sosia di sua madre: entrambe bellissime.

Che scatti

Le foto del post pubblicato su Instagram sono tre e raffigurano Ambra Angiolini con indosso una giacca rosa leggermente aperta sul davanti per mostrare il pancione di quando era incinta di Jolanda Renga. Nel terzo scatto, invece, la Angiolini ha un vestito grigio tortora che evidenzia la pancia anche grazie alla posizione laterale assunta dalla donna. I fan che hanno commentato questo post hanno speso parole davvero piene di affetto sia nei confronti di Ambra che in quelli della figlia Jolanda.

In molti hanno dichiarato come la stima verso Ambra Angiolini sia sempre stata elevata, fin dai suoi inizi, e si sono detti felici che la donna sia sempre rimasta fedele a sé stessa senza scendere ad eventuali compromessi. Potevano esserci dei commenti negativi riguardanti l’abbigliamento e il mostrarsi nuda sotto la giacca da incinta, ma invece la grazia e la classe della Angiolini non li ha fatti neanche pensare.