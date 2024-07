Netflix, la docuserie appena uscita è un colpo al cuore: Il caso Yara e i dettagli che non sapevi ancora | Da vedere subito

Se ancora non hai visto la nuova docuserie Il Caso Yara: Oltre Ogni Ragionevole Dubbio prenditi il tempo di farlo. È un colpo al cuore.

Il 16 luglio è arrivata su Netflix Il Caso Yara: Oltre Ogni Ragionevole Dubbio, la docuserie che approfondisce il caso di Yara Gambirasio e del suo assassino Massimo Bossetti.

Una vicenda tremenda che ha impiegato anni per essere risolta, anche se il colpevole era lì, davanti agli occhi di tutti. Un prodotto non semplice, ma che vi stupirà.

La serie infatti presenta una serie di dettagli sconosciuti ai più che completano il quadro di cui finora abbiamo avuto solo una visione parziale, anche se sufficiente per comprendere le dinamiche.

Questa serie è da vedere subito, tutta in una volta. Lasciatevi stupire da un caso che da fuori sembrava semplice ma che è stato pieno di insidie, dall’inizio alla fine.

La vicenda

Non è facile dimenticarsi di una vicenda del genere, e non lo si dovrebbe neanche fare. Era il 26 novembre 2010 quando Yara Gambirasio, una tredicenne di Brembate Sopra, scomparve nel nulla dopo gli allenamenti di pallavolo. Il suo corpo venne ritrovato solo il 26 febbraio 2011. Il caso si è risolto con l’arresto di Massimo Bossetti, un operaio della zona che ha prima abusato sessualmente di lei e poi l’ha uccisa.

Un crimine da brividi, tutto peggiorato dal fatto che la vittima era una ragazzina innocente piena di sogni e speranze. Molti si chiedono come mai sia uscita una docuserie e perché proprio ora, e alcuni ritengono che sia irrispettoso. La verità è che ci sono molti aspetti tenuti nascosti che ora sono finalmente venuti alla luce. Siete sicuri di sapere tutto? Siamo certi che guardando la docuserie vi ricrederete.

Il Caso Yara: Oltre Ogni Ragionevole Dubbio

Se pensate di sapere tutto sul caso Yara, forse vi ricrederete dopo aver visto la docuserie. Sono passati molti anni da quel terribile episodio di cronaca nera e ora una serie Netflix riassume tutti i passaggi della vicenda, compreso il processo a Massimo Bossetti, unico indagato e condannato infine per aver commesso il tremendo crimine. Negli anni la vicenda è stata raccontata saltuariamente e probabilmente potreste aver perso alcuni passaggi che vale la pena di approfondire per avere un quadro completo.

Di certo la docuserie non riporterà in vita la giovane vita spezzata e non cancellerà questo terribile capitolo della cronaca nera italiana, ma in alcuni casi è necessario ripercorrere l’accaduto per capire davvero l’orrore dietro certi gesti e fare in modo che nessuno li ripeta mai più. Sicuramente non sarà semplice per tutti approfondire la vicenda e tirarla di nuovo fuori dalla memoria, ma ci si dovrebbe perlomeno provare.