Alfonso Signorini, ha fatto il colpaccio e si è preso la star del cinema internazionale: quest’anno sarà una bomba | Ha firmato

Un vero colpaccio per Alfonso Signorini che per la prossima edizione del Grande Fratello è riuscito a prendersi la star del cinema.

Il reality show casalingo più atteso di tutti sta per tornare e anche se mancano circa due mesi al suo inizio, ci sono diversi rumor che circolano riguardanti il cast della prossima edizione del Grande Fratello. Secondo quanto si dice in giro, il conduttore Alfonso Signorini avrebbe fatto un colpaccio per questa edizione e i concorrenti saranno una vera bomba.

Tra questi dovrebbe esserci anche una star del cinema molto famosa e amata da tantissimi fan e se le voci verranno confermata, la prossima edizione del GF sarà sicuramente memorabile. Già dall’anno scorso il reality di Canale 5 avrà concorrenti misti tra VIP e VOP (la O sta per Ordinary) e anche quest’anno la formula non cambia.

Tuttavia, il cast tanto stellare potrebbe mettere in ombra i VOP perché la nuova edizione si prospetta essere ricca di volti molti noti e adorati dal pubblico. Un’altra prospettiva sarebbe quella che, invece, i VOP abbiano un’esperienza unica all’interno della casa più spiata d’Italia proprio grazie alla partecipazione di questi VIP.

Durante il corso dell’appuntamento settimanale con Radio Marte, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha parlato e ha rivelato alcuni dei nomi del prossimo cast della nuova edizione del Grande Fratello. Tra questi si nasconde una vera e propria stella del cinema internazionale che non vediamo l’ora di vedere nel piccolo schermo.

Un nome, una garanzia

Tra i plausibili concorrenti che potrebbero partecipare alla prossima edizione del Grande Fratello, Alfonso Signorino sarebbe riuscito ad accaparrarsi la star del cinema Nadia Rinaldi. Dato che sono ancora rumor, non possiamo esserne certi al 100% ma sappiamo come gli spoiler della Marzano si rivelano spesso veritieri.

Nadia Rinaldi è un’attrice romana degli anni ’90 e tra i film più noti ed amati a cui ha preso parte ricordiamo Amami e Faccione, diretti rispettivamente da Bruno Colella e Christian De Sica. La Rinaldi non è estranea ai reality show, dal momento che ha anche partecipato a quello più tosto di Mediaset, ovvero L’Isola dei Famosi del 2018.

Altri possibili gieffini

La lista dei nomi fornita da Deianira Marzano non è di certo composta da soltanto Nadia Rinaldi ma l’esperta di gossip ha anche svelato altri possibili futuri concorrenti del Grande Fratello. A settembre potremmo vedere anche Jonas Berami, l’attore de Il Segreto, che ha già partecipato ad un reality show: L’Isola dei Famosi del 2016. Un altro attore che potrebbe entrare nella casa di Canale 5 è uno del cast di Mare Fuori, la serie tv partenopea che ha conquistato il favore di moltissimi telespettatori.

Tuttavia, Deianira Marzano ha sottolineato che non può ancora dire il nome dell’attore. Tra gli altri possibili gieffini, abbiamo anche Margherita Zanatta, una concorrente VOP che ha partecipato al GF del 2010/2011 (vinto da Andrea Cocco) e che poi ha lavorato come speaker radiofonica in tv e sui canali Mediaset e al cinema. Vedremo quali nomi verranno confermi e quali smentiti per la nuova edizione del Grande Fratello in arrivo a settembre (quasi sicuramente dal 16 settembre).