Beatrice Luzzi, la famiglia di Garibaldi è contro la relazione: la frase al veleno che mette tutti in silenzio | Scoppia la bomba

La famiglia di Giuseppe Garibaldi è contro la relazione con Beatrice Luzzi, ecco la risposta al veleno che zittisce tutti. Un colpo basso.

Chi l’avrebbe mai detto? Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, la coppia più chiacchierata dell’ultimo Grande Fratello, sembra aver ritrovato l’intesa perduta. Ricordate le loro liti furiose e le passionali riconciliazioni nella casa più spiata d’Italia? Dopo un periodo di alti e bassi, i due ex gieffini avevano preso strade diverse. Ma ora, a distanza di tempo, qualcosa è cambiato.

I fan sono in fermento da quando si è ufficializzato che la loro love story è davvero tornata a fiorire. L’indiscrezione che impazzava da giorni trova finalmente conferma. Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi, ex concorrenti del Grande Fratello, sono ufficialmente tornati insieme. La prova inconfutabile è arrivata durante un evento a Milazzo, dove i due sono stati avvistati più affiatati che mai.

Abbracci, sguardi complici e balli appassionati hanno lasciato poco spazio ai dubbi: la coppia è tornata a far battere i cuori dei fan. A confermare la notizia, anche Deianira Marzano, che aveva anticipato il gossip settimane fa, condividendo sui social una foto della coppia a Roma.

Problemi in famiglia

La relazione tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi è sempre stata al centro del gossip, ma ora la situazione si è fatta ancora più tesa. Sembra che la famiglia di Giuseppe abbia espresso il proprio disaccordo nei confronti della scelta del figlio. La famiglia Garibaldi smentisce, però, prontamente ogni contrasto con Beatrice Luzzi.

Le voci che li volevano contrari alla relazione si sono rivelate infondate. In una recente dichiarazione di Deianira Marzano su Instagram, alla domanda di una fan: “Ma è vero che la famiglia di Garibaldi è contro il frequentarsi con Bea?” la regina dei gossip lancia una risposta che mette tutti a tacere.

La risposta tempestiva

Deianira Marzano ha svelato un nuovo retroscena che getta luce sulla relazione tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. La famosa influencer ha rivelato che la famiglia di Giuseppe non solo non è contraria alla relazione, ma anzi stima molto Beatrice. Infatti nel post pubblicato dalla stessa Deianira, in risposta alla precedente domanda di un fan, si legge: “Stimano Beatrice e Giuseppe è un uomo adulto e maturo”. Per poi aggiungere anche: “Perché dovrebbero essere contro la relazione?”.

Deianira porta a favore di questa tesi un’ulteriore argomento: “Tra l’altro in diverse occasioni si salutano al telefono!” si legge sul post. Questa notizia getta nuova luce sulla relazione tra i due, dimostrando che la famiglia di Giuseppe è più aperta di quanto si pensasse.