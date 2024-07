Temptation Island, anticipazioni mercoledì 24 luglio: Lino si fa molto male dopo l’allontanamento | Chi esce e chi no

Le anticipazioni della penultima puntata di Temptation Island sono bollenti, per Lino finisce davvero molto male ma non solo.

Il reality show più caldo di Mediaset si sta facendo davvero bollente e le situazioni che si sono venute a creare ‘obbligano’ i telespettatori a restare incollati al piccolo schermo per scoprire che cosa succederà in seguito. Nella puntata di mercoledì 24 luglio ne vedremo delle belle e potremo assistere ad un evento mai successo prima.

In questa nuova edizione di Temptation Island, che ormai sta volgendo al termine, abbiamo visto diverse novità sia di format che di comportamento tra i concorrenti. Un esempio è l’ultima puntata andata in onda lo scorso 18 luglio, dove una coppia in particolare è finita al centro dell’attenzione per come si è comportata.

Stiamo parlando di Alessia e Lino e del fatto che quest’ultimo, nemmeno il tempo di mettere piede sull’isola, stava già guardando e corteggiando le tentatrici. Dopo aver assistito a numerose manifestazioni fin troppo intime per un uomo già impegnato, Alessia ha richiesto a Lino il falò di confronto per ben tre volte.

Tuttavia, Lino ha rifiutato tutte le volte usando come scusa il fatto che doveva ancora capire che cosa voleva davvero. Alessia, però, non si è voluta arrendere e dopo un andirivieni del conduttore Filippo Bisciglia che comunicava all’uno e all’altra i rispettivi messaggi, alla fine Lino ha deciso di incontrare Alessia.

Il tanto agognato falò

Finalmente nella scorsa puntata Lino ha raggiunto Alessia al falò di confronto e i due hanno iniziato a discutere animatamente, parlandosi uno sull’altra e insultandosi a vicenda. L’epilogo è facilmente deducibile: tra Alessia e Lino è finita e lui può tornare dalla sua tentatrice preferita, vale a dire Maika.

Tuttavia, questo finale non sembra essere quello definitivo e come ha già annunciato Filippo Bisciglia nella scorsa puntata di Temptation Island, vedremo un colpo di scena praticamente inedito per il reality più caldo di Canale 5. Nella prossima puntata in onda mercoledì 24 luglio ci saranno sempre Alessia e Lino al centro dell’attenzione.

Il colpo di scena

Stando a quanto già annunciato da Bisciglia, e dalle parole riportate da Dagospia, sappiamo che la prossima puntata ci riserverà delle sorprese pazzesche relativa alla coppia Alessia-Lino. L’evento inaspettato riguarda l’uomo e il fatto che avrà dei ripensamenti in merito ad Alessia e alla loro relazione sentimentale.

Dopo una settimana in albergo, Lino chiederà di poter rivedere Alessia per poterle parlare ancora una volta. Staremo a vedere se la giovane donna accetterà di incontrare nuovamente l’uomo che l’ha fatta sempre disperare oppure riuscirà a dirgli di no definitivamente. Forse Lino chiederà di rivedere Alessia perché Maika gli ha fatto capire che non era realmente interessata a lui ma scopriremo gli eventi definitivi nella prossima puntata di Temptation Island.