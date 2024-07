Fedez, la nuova fiamma lo ha tradito: il colpo basso e adesso lei se la fa con il gigante della Tv | Voleva solo arrivare a…

Garance Authié, l’ormai ex fidanzata di Fedez, lo ha pugnalato alle spalle, stava con lui solo per arrivare alla star della Tv.

Per diverso tempo si è parlato del flirt e della probabile frequentazione di Fedez con Garance Authiè. I due si sarebbero incontrati per la prima volta al Coachella e da lì sono stati beccati insieme diverse volte anche a Milano.

Una volta i due sono stati visti uscire insieme dall’appartamento del rapper, ma non hanno mai chiarito cosa ci fosse sotto. Quel che è certo è che ora la relazione, se c’è stata, è conclusa.

Per di più sembra che, a giudicare dalle ultime indiscrezioni, sia stata lei a “tradire” lui, perché lo ha frequentato solo per arrivare a una persona ben precisa.

E adesso sembra esserci proprio riuscita, visto che sono arrivate delle voci molto insistenti sul fatto che i due staranno insieme per un bel pezzo. Authiè è proprio riuscita nel suo intento.

Garance Authiè e Fedez

Prima della sua relazione con Fedez, in Italia pochissimi sapevano chi fosse Garance Authiè: la modella francese è diventata famosa dopo che è stata vista in compagnia del rapper per le strade di Milano, anche in posti considerati molto romantici. Molti hanno visto di buon occhio questa relazione e si sono detti contenti per il rapper, ma adesso sembra già tutto finito.

Sembra infatti che la giovane modella abbia “usato” Fedez per arrivare a un personaggio molto noto della televisione, almeno secondo alcune indiscrezioni che la vorrebbero al fianco di questa grande personalità. Ma a chi è legata ora l’ex fidanzata di Fedez? Ecco che bel colpo ha portato a casa.

Colpo grosso per la ragazza

Settembre è dietro l’angolo e le emittenti devono cominciare a pensare ai volti da proporre al pubblico nei propri programmi per conquistare le prime serate e non solo. Garance Authiè, ex fidanzata di Fedex, sarebbe corteggiata da Alfonso Signorini per entrare nella casa più famosa d’Italia. A diffondere la notizia è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, la quale sarebbe certa che a settembre vedremo l’influencer al GF Vip: la ragazza avrebbe, secondo molti, sfruttato Fedez per arrivare proprio a Signorini.

Negli ultimi giorni però Alessandro Rosica, altro esperto di gossip, avrebbe già smentito la notizia specificando che si tratta di una vera e propria fake news. Secondo le sue stesse parole, Rosica conoscerebbe bene la ragazza ed è certo che lei non accetterebbe mai. Altre voci parlano anche di una possibile partecipazione della ragazza a Ballando con le stelle, ma anche in questo caso non ci sono conferme effettive. Probabilmente nelle prossime settimane sapremo qualcosa in più.