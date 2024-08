La Promessa, anticipazioni disastrose: le famiglie si distruggeranno dopo questa bugia | Sta per crollare tutto

Ne La Promessa sta per scoppiare una bomba: le famiglie stanno per sgretolarsi. Le bugie non resteranno tali ancora per molto.

Quando è approdata sulle reti italiane a maggio 2023, La Promessa ha conquistato subito milioni di telespettatori. Da quella prima puntata di tempo ne è passato e la storia si è evoluta in maniera incredibile.

Tutto è iniziato con la fuga di Dolores e sua figlia Jana: purtroppo la donna non riuscirà a salvarsi, ma la piccola sarà abbastanza coraggiosa da sfuggire agli inseguitori e sopravvivere, tenendo vivo il ricordo della madre.

Jana trama vendetta e, per rendere effettivo il suo piano, si fa assumere proprio al palazzo dove vivono gli aguzzini che hanno ucciso sua madre e preso suo fratello quando era ancora un neonato.

E ora che siamo arrivati alla seconda stagione della storia, i telespettatori non stanno più nella pelle: non vedono l’ora di sapere come si concluderanno le vicende di Jana. Per il finale c’è ancora del tempo, ma per ora perché non vi gustate le anticipazioni della prossima settimana? Non crederete a ciò che accadrà.

Anticipazioni scottanti

Si comincia col botto lunedì, con una buona dose d’angoscia per problemi salute: Romulo non sta bene, ma non si ferma finché non lo obbliga Alonso; nel frattempo, anche Cruz continua ad accusare malori, ma in questo caso Abel non la aiuta e, anzi, ritiene che non sia poi così grave. E ora tenetevi forte: Curro è molto legato ad Alonso, tanto che gli rivela che vorrebbe che fosse lui suo padre; Alonso ora teme seriamente che Curro abbia scoperto la bugia e il rischio è che ci vada di mezzo la stabilità tutta la famiglia.

Martedì assisteremo alla proposta di matrimonio a Jana da parte di Abel, un momento centrale per la storia che i sostenitori della coppia ameranno alla follia. Purtroppo per Martina invece la situazione non è così rosea: la poveretta sta soffrendo una depressione sempre più grave, ma ci sarà Curro che proverà ad aiutarla. Feliciano sa che la ragazza si è buttata sull’alcool per superare il dolore della perdita e comprende che la situazione è molto difficile.

La Promessa: episodi da cardiopalmo

Ma veniamo ora alle anticipazioni più interessanti della prossima settimana: Catalina è decisa a interrompere i rapporti con Pelayo, ma per qualche motivo ci ripensa e decide di riprovare a collaborare con lui. In una discussione con Margarita, la donna sottolinea anche che potrebbe sposarsi con Pelayo, ma ciò non le impedirà di continuare a fare ciò che vuole. E poi ecco che accade il disastro: Petra, cercando di convincere Feliciano a non costituirsi, gli rivela che non è sua sorella, bensì sua madre.

Una bugia tenuta nascosta per anni che ora fa crollare tutto quanto e potrebbe cambiare seriamente le sorti della storia. Feliciano ovviamente stenta a crederci all’inizio, ma poi si rende conto che è tutto vero. Adesso dovrà fare i conti con una realtà devastante che potrebbe spaccare la famiglia dall’interno. Problemi famigliari anche per Catalina: la donna va a trovare sua cognata Jimena, ma questa tenta di attaccarla. Sicuramente la prossima settimana i fan di La Promessa non si annoieranno: con queste anticipazioni viene già l’ansia di scoprire come evolverà la storia.