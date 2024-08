Alessandra Amoroso, rarissime foto con il fidanzato: ecco chi è davvero l’uomo misterioso al suo fianco | Scatti rubati dalla serata

Alessandra Amoroso: il “mistero” della sua vita privata è finalmente svelato. Ecco chi è il suo giovane fidanzato.

Alessandra Amoroso è da sempre una delle voci più amate e apprezzate del panorama musicale italiano, ma se c’è una cosa che ha saputo fare con grande abilità, oltre a cantare, è stato mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori. Riservata e discreta, la cantante salentina ha spesso scelto di non condividere dettagli personali, preferendo che l’attenzione rimanesse focalizzata sulla sua musica. Tuttavia, negli ultimi mesi, alcune novità sono emerse, palesando dettagli finora sconosciuti sulla sua vita sentimentale.

Negli ultimi tempi, si è iniziato a parlare insistentemente della presenza di un nuovo compagno nella vita di Alessandra Amoroso. Sebbene la cantante abbia sempre cercato di mantenere la massima riservatezza, una foto inequivocabile è emersa, lasciando poco spazio ai dubbi. Scattata in un contesto privato e rubata dai paparazzi, l’immagine ha fatto il giro del web, confermando una verità che la Amoroso aveva cercato di proteggere: l’identità del suo nuovo fidanzato.

Dall’estate del 2023, infatti, si erano diffuse voci su una possibile relazione, ma fino ad ora erano solo speculazioni, supportate da qualche scatto rubato che mostrava la cantante in compagnia di un uomo misterioso. Tra una vacanza al mare e qualche uscita quotidiana, come andare a fare la spesa, i paparazzi avevano immortalato la coppia in momenti di apparente normalità, ma senza mai riuscire a ottenere una conferma ufficiale.

Tuttavia, la recente foto pubblicata dalla nota esperta di gossip Deianira Marzano ha fugato ogni dubbio, mostrando chiaramente un bacio tra Alessandra e il suo compagno durante una serata intima e speciale

Chi è Valerio Pastore, il nuovo compagno di Alessandra Amoroso

L’uomo che ha rubato il cuore di Alessandra Amoroso è Valerio Pastore. Nonostante il suo volto sia ormai riconosciuto grazie agli scatti rubati, Valerio rimane un personaggio piuttosto riservato. Non fa parte del mondo dello spettacolo, ma è un tecnico del suono, un ruolo che lo ha comunque portato a contatto con il settore musicale. Questo dettaglio potrebbe aver contribuito a far nascere la loro storia, dato che Valerio, conoscendo bene il mondo della musica, comprende gli impegni e le esigenze lavorative di Alessandra.

La loro relazione, nonostante sia stata tenuta lontana dai riflettori, dura già da un po’. Infatti, i primi rumors sulla storia tra Alessandra e Valerio sono iniziati a circolare nell’estate del 2023, quando i paparazzi li avevano fotografati insieme in vacanza. Non c’era ancora la certezza che fossero una coppia, ma le immagini di loro due al mare e successivamente a fare la spesa avevano fatto sospettare che tra loro ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. Questo avveniva proprio quando la cantante si stava lasciando alle spalle la storia con Stefano Settepani, conclusa nel 2019.

La conferma: una storia d’amore lontano da indiscrezioni

La conferma della relazione con Valerio è arrivata in modo del tutto inaspettato, proprio in occasione del compleanno di Alessandra Amoroso. Durante i festeggiamenti, è apparsa online una foto rubata del loro bacio, che ha messo fine a ogni dubbio e speculazione. La foto, ripubblicata da Deianira Marzano, non lascia spazio a interpretazioni: Alessandra e Valerio sono una coppia, e la loro storia sembra essere ben più consolidata di quanto si pensasse.

La loro relazione sembra essere basata su una forte complicità e su una profonda comprensione reciproca, qualità fondamentali per chi, come Alessandra, vive una vita professionale intensa e spesso sotto pressione. La cantante, infatti, è tornata recentemente sul palco di “Battiti Live”, portando la sua musica nella sua amata Puglia durante l’estate 2024.