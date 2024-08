Sophie Codegoni, beccata di nuovo insieme ad Alessandro Basciano: la fonte vicina ha rotto il silenzio | La verità fa male

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: un amore altalenante tra rumors e verità allarmanti.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, due volti noti dello spettacolo italiano, hanno vissuto una storia d’amore intensa e piena di colpi di scena. La coppia si è conosciuta durante la partecipazione al Grande Fratello VIP, dove è scoccata subito la scintilla. Il loro rapporto è andato avanti rapidamente, tanto che più di un anno fa hanno accolto nella loro vita la piccola Céline, la loro figlia.

Nonostante il forte legame, la loro relazione è stata caratterizzata da alti e bassi, con numerose separazioni e riconciliazioni. Dopo un apparente ritorno di fiamma, recentemente Sophie e Alessandro hanno annunciato un nuovo addio. Tuttavia, gli sviluppi della loro storia continuano a tenere col fiato sospeso i fan, affezionati alla coppia sin dai tempi del Grande Fratello.

Negli ultimi tempi, Sophie Codegoni è stata al centro di nuove voci di gossip. È stata infatti vista in atteggiamenti intimi con Aron Piper, famoso attore della serie spagnola “Élite”. Questo incontro ha alimentato ulteriormente le speculazioni sulla fine definitiva della sua relazione con Alessandro.

In un colpo di scena recente, una fonte vicina alla coppia ha rivelato che Sophie è stata vista al concerto di David Guetta in compagnia di Alessandro Basciano, suggerendo un possibile ritorno di fiamma. La notizia ha fatto rapidamente il giro del web, facendo sperare i fan dei cosiddetti “Basciagoni” in una possibile riappacificazione.

La smentita di Deianira Marzano

Tuttavia, queste speranze sono state presto smorzate dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Secondo la Marzano, la fonte che aveva riportato l’incontro tra Sophie e Alessandro avrebbe esagerato, e si tratterebbe solo di coincidenze. “Semplici coincidenze. Niente di più”, ha commentato la Marzano, gettando un’ombra di dubbio sulle voci di un ritorno di fiamma.

Per i fan di Sophie e Alessandro, questa smentita rappresenta un duro colpo. La speranza di rivedere insieme la coppia più amata del Grande Fratello sembra allontanarsi, anche se nel mondo dello spettacolo non si può mai dire mai.

Le foto di Alessandro e Elisabetta Gregoraci

A complicare ulteriormente la situazione, sono emerse foto di Alessandro Basciano in atteggiamenti cordiali e intimi con Elisabetta Gregoraci, scattate a bordo di uno yacht. Le immagini, pubblicate da Chi Magazine, hanno alimentato le speculazioni su una possibile nuova relazione per Alessandro.

Tuttavia, anche queste voci sono state smentite. Elisabetta Gregoraci, impegnata da due anni con l’imprenditore Giulio Fratini, ha negato qualsiasi coinvolgimento romantico con Alessandro, sottolineando anche un certo fastidio per queste speculazioni. Intanto, però, questa coppia non suscita apprezzamenti quanto quella dei basciagoni, il cui futuro rimane sempre incerto. I fan in virtù anche della famiglia costruita insieme continuano a seguire con attenzione ogni sviluppo, sperando in una sorpresa positiva.