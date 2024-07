“Ciao mamma”, Alessandra Amoroso pubblica il post: dopo poco sommersa da messaggi di affetto | Che dolore per…

Il post pubblicato da Alessandra Amoroso poco fa ha gelato tutti, “Ciao mamma”, così ha voluto comunicare ai tanti fan…

Una delle voci moderne e potenti del panorama musicale italiano di questi ultimi anni è Alessandra Amoroso, cantante in grado di conquistare moltissimi fan con i suoi brani e la sua potenza vocale. Purtroppo, però, i momenti bui e tragici capitano a tutti indipendentemente che tu sia VOP (Very Ordinary People) o VIP (Very Important People) e questa volta è toccato a lei.

Pochi giorni fa la Amoroso ha pubblicato un post sulla sua pagina ufficiale di Instagram che contiene una semplice foto di lei e una breve ma significativa didascalia. Lo scatto mostra l’artista a mezzo busto, con i capelli raccolti in una crocchia, una maglietta bianca aderente e un’espressione piuttosto seria.

La didascalia che accompagna il post è composta da due semplici parole: “Ciao mamma”. In un primo momento, i fan della cantante avevano pensato che sua madre fosse morta ma poi l’ipotesi non ha avuto conferme. Tuttavia, oltre ai messaggi di affetto dedicati ad Alessandra Amoroso, tanti altri sono pieni di odio e diffamazione.

Se alcuni utenti hanno commentato il post con elogi per la sua carriera, la sua bravura e la sua splendida voce, tanti altri ne hanno approfittato per scrivere insulti e critiche rivolte più alla persone che all’artista. Un vero e proprio massacro di commenti negativi che sono caduti addosso alla Amoroso come pesanti macigni.

Il popolo del web contro Alessandra Amoroso

Diversi messaggi tremendi contro Alessandra Amoroso che la accusano di essere antipatica, irrispettosa perché non saluta mai il suo pubblico al termine di un’esibizione e apatica quando le chiedono un autografo. Che dolore per un’artista che si è sempre dedicata alla sua passione e l’ha fatta diventare il suo lavoro.

Un utente ha sottolineato come, durante l’evento Battiti Live, Alessandra Amoroso non abbia salutato il pubblico dopo la sua esibizione. Un altro messaggio suona più come minaccia, perché un utente ha scritto: “Un contatto anche minimo con il pubblico lo devi concedere, cosa a te odiata….ma Padre tempo ti presenterà il conto prima o poi..”.

Inondazione di hater

Non è una novità che ci sono diverse persone che si sentono furbe e potenti dietro ad una tastiera e uno schermo, pronte a criticare ed insultare chiunque passi loro sotto alle loro mani sempre arpionate al PC o allo smartphone. I classici ‘leoni da tastiera’ che quasi sempre si nascondo dietro profili falsi e insultato le persone senza nemmeno metterci la faccia.

Gli hater fanno parte del gioco, vale a dire che se sei un personaggio famoso sai bene che ci sono moltissime persone che ti amano ma anche tante altre che ti odiano. Tuttavia, molto spesso i commenti superano il limite dell’umanità e vanno a toccare anche tasti dolenti prettamente legati alla persona e non tanto all’artista. La cosa migliore da fare è bloccare chiunque sia nocivo sul web e ignorarlo completamente (anche se a volte può risultare davvero difficile).