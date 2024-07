Caso Morgan, “Condanna definitiva”: per Morgan la situazione si mette molto male | Aveva mentito davanti a tutti

Il caso Morgan si fa sempre più oscuro, trapelata la notizia in queste ore della condanna definitiva, aveva mentito a tutti.

La bufera su Morgan non accenna a placarsi. Dopo le accuse di stalking da parte dell’ex compagna Angelica Schiatti, portate alla luce da Selvaggia Lucarelli, il cantautore sembra sprofondare sempre più in una spirale negativa. La situazione in cui è coinvolto è degenerata ulteriormente con nuove rivelazioni sulla fedina penale dell’artista.

Di fronte alle pesanti accuse, Morgan aveva tentato una controffensiva, annunciando una denuncia nei confronti della giornalista. L’artista aveva inoltre sostenuto di avere un curriculum giudiziario immacolato, a differenza della Lucarelli. Tuttavia, Selvaggia non si è lasciata intimidire e ha prontamente smentito le affermazioni di Morgan, fornendo prove concrete.

Attraverso i suoi profili social, la giornalista ha rivelato che il cantautore è stato condannato in via definitiva nel 2015 per oltraggio a pubblico ufficiale. La rivelazione di Lucarelli getta un’ombra ancora più cupa sulla figura di Morgan, dimostrando come le sue affermazioni fossero false. Questa nuova uscita pubblica si aggiunge ad una serie di eventi negativi che stanno mettendo a dura prova la carriera dell’artista.

L’effetto domino

Le conseguenze di questa vicenda si sono ripercosse su diversi livelli. Innanzitutto sulla carriera professionale dell’artista monzese. Morgan di fatti, è stato allontanato da numerosi impegni lavorativi e ha perso il contratto con la sua etichetta discografica la Warner. Pe di più la sua immagine è stata fortemente danneggiata, con molti fan che hanno espresso delusione e hanno preso le distanze da lui smettendo di seguirlo sui social network.

La vicenda potrebbe avere ulteriori sviluppi, sia sul piano giudiziario che su quello mediatico. Sarà interessante seguire gli esiti delle eventuali azioni legali intraprese dalle parti coinvolte e osservare come il pubblico risponderà nel tempo.

Un autogol mediatico

Con il suo tentativo di screditare Selvaggia Lucarelli, Morgan ha commesso un grave errore strategico. L’artista si è difeso dicendo che la Lucarelli ha “parecchie condanne a differenza mia”. La sua controffensiva si è però rivelata un boomerang, danneggiando ulteriormente la sua immagine pubblica.

La rivelazione della condanna penale resa pubblica dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, come difesa all’accusa di Morgan, costituisce un colpo durissimo alla reputazione di quest’ultimo. La stessa accusa mossa da lui tramite un post sul suo profilo Instagram è stata prontamente cancellata. In definitiva, Morgan, attraverso queste sue azioni sembra volersi autodistruggere, allontanando sempre più il pubblico e i suoi sostenitori e contribuendo a screditare la sua credibilità in un momento così delicato.