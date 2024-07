Addio social, richiesto il documento per scrivere o mettere foto: chiusi tutti i profili anche quelli veri | Fai subito l’identificazione

Ti cancellano i tuoi profili social se non fai l’identificazione, se vuoi postare contenuti o scrivere devi per forza avere il documento.

No documento, no party. Adesso se vuoi continuare ad usare i tuoi social preferiti, devi per forza avere il documento richiesto altrimenti puoi dire loro addio per sempre. Se non fai l’identificazione corretta, ti chiudono tutti i profili social che hai e non potrai più avere la possibilità di seguire chi ami, commentare e postare contenuti.

Il mondo dei social media è utile per connettersi a moltissime persone sparse per il mondo, fare nuove conoscenze e seguire le vicende dei VIP che più adori. Tuttavia, i social hanno creato anche i cosiddetti hater, ovvero persone che non fanno altro che criticare, sputare sentenze perfide e piene di odio contro chiunque.

Dati i numerosi ‘leoni da tastiera’ che fanno body shaming, cyber bullismo e molto altro, adesso se non ti identifichi usando l’apposito documento ti chiudono tutto. Questa novità non riguarda solo i VOP (Very Ordinary People) ma anche i VIP (Very Important People) e i loro profili veri e confermati dalla famosa spunta blu.

Se vuoi evitare di vederti chiuso il tuo profilo social, devi necessariamente attrezzarti con il documento richiesto per poter accedere alle normali funzioni a cui siamo tutti abituati. Per poter commentare, postare foto e video ti devi per forza identificare con il documento richiesto.

Social 2.0

Novità delle novità: ti cancellano il profilo social se non ti identifichi con la tua carta d’identità. L’argomento del momento trattato da Filippo Giardina durante l’ultima puntata di 2046podcast. In poche parole, le piattaforme social si dividono tra due categorie: chi mette like e chi le usa a pieno.

L’utente che vuole soltanto mettere like ai contenuti che apprezza può continuare a farlo senza bisogno di identificarsi con la sua carta d’identità, mentre chi vuole postare foto, video e commentare i contenuti degli altri fruitori deve necessariamente identificarsi con il documento di identità.

Una proposta futuristica

Questa idea di innovazione dei social è venuta in mente ad un ragazzino cinese di 16 anni con il quale Giardina ha scambiato qualche messaggio sui social. L’uomo ha trovato l’idea geniale e parlandone sui social ha riscontrato diversi pareri, nella maggior parte dei casi positivi all’idea di identificarsi.

A causa dei numerosi episodi di hating sui social, gli utenti sono stanchi dei loro continui attacchi e la maggior parte di loro si definisce favorevole all’identificazione delle persone sui social. Così facendo, tutti ci metterebbero la faccia e si potrebbe sapere chi ti scrive cosa, senza nascondersi dietro ad uno schermo.