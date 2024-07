Francesco Oppini, dopo la lieta notizia arriva la ‘complicazione’: arriva la conferma più brutta | Non c’è più speranza

Dopo la bellissima notizia è arrivato l’uragano, Francesco Oppini ha dato la conferma che tutti non volevano sentire. Sorta la complicazione.

Francesca Viverit, una ventenne brillante e determinata, ha conquistato il cuore di Francesco con la sua semplicità e il suo sorriso contagioso. Laureata in Scienze dei servizi legali, è una ragazza ambiziosa con la testa sulle spalle. Ma dietro l’immagine della professionista di successo si nasconde un’anima romantica, pronta a vivere grandi emozioni al fianco dell’uomo che ama.

Francesco, a sua volta, è completamente rapito dalla sua dolce metà. “È la donna della mia vita”, ha dichiarato in più di un’occasione. In una recente intervista al settimanale Chi, il commentatore sportivo ha dichiarato che prima di sposarsi ha intenzione di avere un figlio con la compagna. Queste le testuali parole: “Prima dei 45 anni non ci penso alle nozze, per me prima viene un figlio”. “Da figlio di separati per me è stato difficile il rapporto con l’idea di matrimonio. Lo vedo come qualcosa che può fare famiglia, ma quando la famiglia c’è già, quindi quando Francesca sarà incinta allora penseremo al resto”.

Qualche giorno fa sembrava che un nuovo capitolo si stesse per aprire nella vita dei due innamorati. Le indiscrezioni arrivate direttamente dall’esperto di gossip Amedeo Venza parlavano di un’attesa gioiosa. La notizia si è presto diffusa sui social network tra i fan e non solo.

Una bufala?

Ebbene Amedeo Venza ha dovuto ritirare il tanto chiacchierato gossip che ha ormai raggiunto il grande pubblico. Tramite un post sulle sue stories di Instagram ha smentito la stessa notizia che lui ha fatto circolare sulla presunta gravidanza di Francesca Viverit.

“Ho sentito Francesco (è stato super carino) ma mi ha detto che non aspettano nessun pargoletto!” scrive l’esperto di gossip sul social. E aggiunge ancora: “Se e quando sarà lo diranno per primi!” facendo trapelare un leggero senso di colpa per aver dato una soffiata più simile ad una bufala che ad una notizia ufficiale.

Al momento giusto

Dunque per i due non è ancora arrivata l’ora di allargare la famiglia. Il momento tanto atteso dal figlio di Alba Parietti ed ex gieffino vip, e dalla sua ragazza, dovrà aspettare ancora un po’ di tempo prima di potersi avverare.

Di certo nel momento in cui succederà saranno gli stessi Francesco Oppini e Francesca Viverit a condividere le emozioni di un tale annuncio con tutte le persone che li seguono e li sostengono quotidianamente.