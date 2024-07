È morto Biden, ultim’ora dopo l’attentato a Trump arriva la notizia allarmante: situazione drammatica | È successo in queste ore

Arriva una notizia che lascia senza parole, “È morto Biden”. L’ultim’ora che lascia di ghiaccio dopo l’attentato a Trump.

Notizia shock dell’ultima ora: per Biden è ufficialmente finita. In questo momento la situazione politica americana non gode per niente di una buona salute: dopo l’attentato ai danni di Trump durante una convention repubblicana, anche per il suo rivale, il presidente US uscente Joe Biden le cose si sono messe davvero male.

Una situazione davvero tesa quella che sta attraverso l’attualità dell’America soprattutto ora che entrambi i leader dei due principali partiti politici viaggiano sul filo del rasoio. C’è da dire che, a seguito dell’attentato che ha sconvolto il mondo ai danni di Trump, la sua popolarità sembra essere ai massimi storici. Il capo dei Repubblicani è visto ora come una sorta di martire, un sopravvissuto alla furia di un pazzo che voleva letteralmente “farlo fuori”.

I sondaggi indicano Trump come il prossimo presidente degli Stati Uniti e c’è chi crede che questo brutale attentato alla sua vita sia tutto studiato per aumentare le sue possibilità di vincere a queste elezioni.

In effetti, Biden ormai sembra ormai davvero “morto”: forse, a questo punto, non c’è più alcuna speranza di venirne fuori. Le previsioni sono nefaste e in tanti chiedono a gran voce un cambiamento prima che sia troppo tardi.

Joe Biden: presidente uscente USA

Le possibilità di Joe Biden di vincere le prossime elezioni si fanno sempre più difficili. L‘età avanzata del presidente ha suscitato preoccupazioni, sia tra gli elettori che all’interno del suo stesso partito. Le numerose gaffe pubbliche di Biden hanno sollevato dubbi sulla sua affidabilità e capacità di gestire efficacemente il paese. Gli stessi democratici stanno iniziando a mostrare riserve nei suoi confronti, con molti che si chiedono se sia il candidato giusto per guidare il partito verso la vittoria.

La situazione è ulteriormente complicata dal recente attentato a Donald Trump, che ha scosso profondamente l’opinione pubblica e ha portato a un’ulteriore polarizzazione del panorama politico. Questo evento ha fatto emergere una percezione crescente che Biden potrebbe non essere in grado di mantenere la stabilità e la sicurezza necessarie per il paese. L’attentato a Trump ha generato una forte reazione tra i suoi sostenitori, rafforzando il sostegno al suo ritorno sulla scena politica.

I commenti del web

L’attentato a Donald Trump ha suscitato reazioni intense e polarizzate tra il pubblico. Molti sostengono che l’attacco sia parte di un complotto volto ad aumentare la popolarità di Trump. Anche in Italia, l’evento ha suscitato commenti tra i VIP. Giovanni Ciacci, su Instagram, ha scritto: “Hanno sparato a Trump, è morto #Biden #USA”, esprimendo un sentimento di sgomento e incredulità. Sul web, molti concordano con la teoria del complotto, alimentando ulteriormente la tensione. La situazione politica è diventata ancora più complicata, con i sostenitori di Trump che vedono nell’attentato una conferma delle loro convinzioni.

La sparatoria ha trasformato l’uomo accusato dai suoi critici di essere una minaccia per la democrazia e lo Stato di diritto in una vittima della violenza politica. David Axelrod, ex stratega democratico della Casa Bianca, ha dichiarato alla CNN che Trump sarà “accolto come una sorta di martire”. Biden dovrà nel tempo difendersi con decisione se vuole provare a vincere alle elezioni di novembre “la strada già lunga e tortuosa di Joe Biden è diventata ancora più difficile“, ha concluso così lo stratega politico.