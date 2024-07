Gianluca Scamacca e Angela, trapelano le chat privatissime: non potevano più tenerlo nascosto | La verità sulla relazione

Arrivano aggiornamenti freschissimi su Gianluca Scamacca e Angela che adesso sono usciti allo scoperto, la chat li inchioda.

La conferma ufficiale è arrivata: è nata una nuova, sexy coppia in questa calda e torrida estate. Si tratta di Angela Nasti, ex tronista di Uomini e Donne e il calciatore dell’Atalanta Gianluca Scamacca reduce da una brutta avventura agli Europei di Calcio con la nazionale italiana. Poco importa se questa esperienza estiva è stata fallimentare: l’amore per il ragazzo, a quanto pare, procede a gonfie vele.

Dopo diverse speculazioni che li voleva insieme già da diverso tempo nonostante i due fossero già impegnati, è arrivato messaggio Instagram che non lascia spazio a dubbi. I due si trovano insieme ad Ibiza per una fuga romantica documentata da due scatti simili fatti rispettivamente dalla Nasti e da Scamacca e pubblicati sui loro profili IG. In una di queste immagini si scambiano un inequivocabile bacio: lo scoop dell’estate è servito.

In effetti, ad annunciare la relazione prima della conferma definitiva era stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica che allo stesso tempo aveva fatto notare ai suoi follower come sia Angela che Gianluca non si mostravano più con i loro vecchi partner, segno che le storie precedenti erano finite. Non solo: a quanto pare proprio la storia tra Scamacca e la sua precedente fidanzata Flaminia Apolloni sembra sia finita a causa di un possibile tradimento.

Forse il calciatore ha avuto un affaire proprio con la Nasti durante la sua relazione con Flaminia? Intanto, alcune chat private potrebbero incastrare i due neo-innamorati e avvalorare questa plausibile teoria. Comunque, in tutto questo, a lanciare per primo il gossip è stato proprio Rosica che sarebbe venuto a conoscenza della liaison probabilmente tramite “chat segrete”. Come lo avrebbe potuto sapere altrimenti?

Gli amori passati di Scamacca e la Nasti

Se fino a qualche mese fa Scamacca era legato sentimentalmente a Flaminia Appolloni, Angela Nasti invece aveva iniziato a frequentare Riccardo Sottil, anch’egli calciatore ma appartenente alla Fiorentina. Anche in questo caso l’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne aveva svelato tutto con una foto condivisa sui social, celebrando così la nuova relazione dopo quelle passate con Kevin Bonifazi e Pierluigi Gollini, anche loro nel mondo del calciatori.

Ora questi flirt sono giunti al termine in favore di un freschissimo rapporto, quello con il giocatore di calcio del momento: Scamacca. C’è da dire che quella che per i calciatori sembra essere una passione di famiglia, infatti anche la sorella di Angela Chiara Nasti ha sposato Zaccagni della Lazio anche lui impegnato questa estate nella missione europea con l’Italia.

La reazione del web

Proprio in virtù di questa prassi propria della Nasti di entrare in contatto con i calciatori che il web, alla notizia della nuova storia, ha reagito con un po’ di riserve. C’è chi dice che la Nasti non considera gli uomini se non sono famosi, ricchi e se non sanno calciare una palla.

C’è chi invece difende la libertà di scelta di Angela perché giovane e indipendente può effettivamente decidere serena con chi vuole passare la propria estate e la sua intera vita. Intanto, dopo la pubblicazione delle foto, conferma dell’amore tra Angela e Scamacca, non resta che aspettare altre immagini della nuovissima coppia più interessante della bella stagione.