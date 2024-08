Fedez, si è comprato un nuovo giocattolo a 180.000€: così piccolo e così costoso ma lui non batte ciglio | Non bada più a spese

Fedez e il nuovo gioiello di lusso: un regalo da 180.000 euro. La reazione è scioccante.

Fedez, il noto rapper e imprenditore italiano, ha deciso di fare un nuovo investimento nel mondo dei gioielli di lusso. Dopo aver commissionato un anello con un diamante giallo lo scorso maggio, a luglio ha condiviso sui social un altro prezioso acquisto. Questa volta si tratta di un girocollo di diamanti e zaffiri arancioni e gialli, un pezzo unico e spettacolare, creato dal famoso gioielliere dei vip, Alessandro Bernini.

Il nuovo gioiello di Fedez è un’opera d’arte realizzata con grande maestria. La collana presenta 23 diamanti certificati GIA (Gemological Institute of America), accompagnati da zaffiri naturali che sfumano dall’arancione al giallo chiaro, culminando al centro con un imponente diamante di tre carati. Questo capolavoro è stato disegnato e progettato per essere un pezzo unico, un vero e proprio simbolo di lusso e raffinatezza.

Anche se il prezzo ufficiale non è stato pubblicato in maniera ufficiale, è evidente che si tratta di una cifra molto alta. Il valore del gioiello non risiede solo nelle pietre preziose utilizzate, ma anche nel design e nella progettazione del bellissimo gioiello.

Alcuni utenti sui social sono riusciti a fare delle ipotesi sul prezzo, lasciando i loro followers a bocca aperta. Tra questi, il noto gioielliere Paci Gioielli, esperto e molto seguito su TikTok, ha stimato che il valore del girocollo si aggiri intorno ai 180.000 euro. Una cifra incredibile, ma che non sorprende vista la qualità e l’unicità del pezzo.

Fedez non bada a spese

Nonostante il prezzo esorbitante, Fedez non ha battuto ciglio. Il rapper è noto per non badare a spese quando si tratta di soddisfare i suoi desideri. I suoi guadagni derivano da diverse attività, tra cui la musica, le sponsorizzazioni e il suo impegno nel mondo dell’imprenditoria. Questo gli permette di concedersi lussi che per molti rimangono inaccessibili.

Anche se il periodo personale e professionale di Fedez è stato un po’ turbolento, sembra che non abbia subito le intemperie del mercato. Anzi, è riuscito a commissionare un gioiello così costoso senza alcun problema. La collana, con le sue sfumature e i suoi diamanti certificati, rappresenta non solo un investimento, ma anche una dichiarazione di stile e di status.

Il processo creativo dietro il gioiello

Il gioielliere social “Paci Gioielli” ha spiegato pezzo per pezzo il valore della collana specificando che non essendo a conoscenza di tutte le pietre presenza quella di 180000 è solo una stima. L’uso di diamanti certificati GIA e zaffiri naturali conferisce al gioiello una qualità senza pari. Ogni dettaglio è stato curato nei minimi particolari per garantire che il pezzo non solo sia bello da vedere, ma anche di valore inestimabile.

Il nuovo gioiello di Fedez non è solo un accessorio di lusso, ma un vero e proprio simbolo della sua capacità di investire in oggetti unici e preziosi. Con un prezzo stimato di 180.000 euro, questo girocollo rappresenta uno dei tanti lussi che il rapper può permettersi grazie ai suoi numerosi successi. Nonostante le sfide personali e professionali, Fedez continua a mostrare che il lusso e l’opulenza sono parte integrante del suo stile di vita.