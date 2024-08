Michelle Hunziker, esce allo scoperto con un ‘nuovo’ amore: sono scappati insieme ma li hanno visti | Non può più mentire

Impossibile continuare a nasconderlo, Michelle Hunziker è stata pizzicata insieme al suo nuovo lui. Accoppiata inimmaginabile.

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate grazie alla sua simpatia, al suo sorriso, alla sua professionalità e alla sua ilarità che riesce a far convivere in ogni suo programma televisivo. Di recente è stata beccata in compagnia di un nuovo amore e i fan sono rimasti a bocca aperta perché non si sarebbero mai immaginati un’accoppiata del genere.

Dopo il divorzio da Tomaso Trussardi, in molti pensavano che Michelle Hunziker avrebbe faticato a ritrovare il sorriso con un altro uomo ma la presentatrice Made in Swiss ha fatto ricredere i suoi fan. Infatti nel 2022 la Hunziker aveva cominciato una relazione con Giovanni Angiolini ma è durata poco.

Nel 2023 la donna è riuscita a ritrovare nuovamente l’amore grazie ad Alessandro Carollo, un noto medico osteopata, ma anche questa volta è finita definitivamente. Dopo tutte queste delusioni amorose, la Hunziker ha creduto che non avrebbe più trovato qualcuno con cui condividere la sua vita ma ora le cose sono cambiate.

Infatti di recente la presentatrice è stata beccata insieme ad un uomo che i fan non si sarebbero mai immaginati di vedere accanto a lei. O meglio, di ‘rivedere’ dal momento che Michelle e questo lui sono stati già una coppia in passato. I due volevano tenere segreta la notizia ma le foto hanno parlato al loro posto.

Michelle Hunziker e il ritorno di fiamma

In queste ultime settimane, sul web non fa altro che circolare una voce che insinuerebbe il ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e il suo storico compagno di vita. Stiamo parlando del cantante Eros Ramazzotti e del fatto che, molto probabilmente, i due hanno passato del tempo insieme in montagna.

Più precisamente, Ramazzotti e la Hunziker avrebbero parte delle loro vacanze estive a San Cassiano, in Trentino Alto Adige, in compagnia delle figlie di lei e della loro unica figlia in comune, ovvero Aurora. Le foto che dimostrano tale complicità sono state pubblicate sui profili Instagram dei diretti interessati ma senza tag diretti e senza mostrarsi effettivamente insieme.

Il nuovo lui di Michelle Hunziker

Malgrado le foto non dimostrino effettivamente che Eros e Michelle siano stati insieme in montagna, si può leggere su Dillinger News che, grazie ad una loro fonte più che attendibile, la cosa è praticamente certa. Inoltre, se si osservano con attenzione le foto dei vari profili social si può notare come l’ambientazione sia identica.

I fan della coppia Hunziker-Ramazzotti spereranno sempre in un ritorno di fiamma ma entrambi hanno più volte smentito la faccenda anche con le loro relazioni sentimentali. Tornando all’amore, secondo le indiscrezioni riportate da Diva e Donna di qualche mese fa Michelle Hunziker starebbe frequentando un nuovo lui. Si tratterebbe di Matteo Viezzer, manager dell’alta Moda di Milano. La riservatezza di entrambi porta ad un silenzio stampa e, quindi, non sappiamo se sia vero o meno ma le foto ci sono e, quindi, la percentuale si alza.