Chiara Ferragni, anche la ‘famiglia’ le volta le spalle: le ha rubato gli ultimi clienti | Concorrenza sleale alle spalle

Adesso Chiara Ferragni non può più fare affidamento nemmeno sulla sua famiglia, rubati gli ultimi affari. Asfaltata dai più vicini.

Il momento ‘no’ di Chiara Ferragni sembra non finire mai e adesso si è vista tradita persino dalla sua famiglia. Da quando è scoppiato il Pandoro Gate, all’influencer nulla è andato più come dovrebbe o aveva pianificato. Il nome Chiara Ferragni ha subito un pesante crollo e la vita professionale è solo la punta dell’iceberg.

Infatti, anche dal punto di vista familiare ed affettivo la Ferragni si è vista stravolgere le sue abitudini e dopo la separazione da Fedez, ora deve fare i conti anche con una spietata concorrenza messa in atto dalla sua famiglia. In questi anni di conoscenza, abbiamo sempre visto Chiara molto unita ai membri della sua famiglia e nessuno si sarebbe mai immaginato un epilogo simile.

D’altronde, si sa: parenti serpenti e chi è più vicino a te, è anche la persona che sa come meglio annientarti. Questo è il caso della Ferragni e la situazione che sta vivendo adesso è un vero colpo al cuore. La concorrenza con cui la modella deve fare i conti è altamente sleale, dato che le sta rubando i suoi ultimi clienti.

In momenti difficili come questo, la Ferragni può affidarsi soltanto alla sua famiglia, perché quella ‘artificiale’, creata dai legami lavorativi e dagli affari, l’ha pugnalata alle spalle. Stiamo parlando dell’ex manager di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato, e del fatto che ha deciso di farle una concorrenza spietata.

Fabio Maria Damato, una svolta lavorativa

Dopo che Damato e la Ferragni si sono detti addio definitivamente, cosa che avveniva lo scorso 13 giugno non senza suscitare enormi polemiche e chiacchiereccio, l’uomo ha deciso di prendere in mano la sua vita lavorativa e di mettersi in proprio. Stando a quanto riportato da Open online, due settimane dopo la fine del rapporto lavorativo con Chiara, Fabio si sarebbe mosso per mettersi in proprio.

L’ex manager della Ferragni avrebbe consultato il notaio milanese Patrizia Leccardi e avrebbe deposto i documenti necessari per fondare una nuova società, ovvero la Brave srl. Questa mossa è stata improvvisa e inaspettata e adesso Chiara Ferragni avrà sicuramente una degna rivale nel campo degli affari.

Nuova società ‘nemica’

La Brave srl fondata da Fabio Maria Damato si occuperà di consulenza nel campo della moda e dello spettacolo e di marketing. Un duro colpo per la Ferragni che dovrà affrontare l’ennesimo ostacolo di questo ultimo periodo della sua vita. Per fortuna, l’influencer può sempre contare sui membri della sua famiglia d’origine, soprattutto sulla madre.

Marina Di Guardo, infatti, era stata nominata all’interno della Ferragni entreprise, ovvero l’immobiliare che Chiara Ferragni ha fondato con la Sisterhood per poter acquistare il suo superattico a Citylife. Il ruolo della madre della Ferragni è quello di cercare immobili sui quali si potrebbe poi investire in seguito.