Perla Vatiero, attacco violento alla sua famiglia: è dovuta intervenire per fermare il peggio | Situazione spaventosa

Perla Vatiero si è vista costretta ad intervenire per proteggere la sua famiglia da un attacco pericoloso. Momenti da brivido.

Il mondo dello spettacolo non è sempre luci sfavillanti, fama e agi ma ci sono momenti in cui anche i tuoi stessi fan possono rivoltarsi contro di te. Questo lo sta vivendo sulla propria pelle Perla Vatiero, ex concorrente di Temptation Island e vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello, che deve fare i conti con la follia dei suoi fan.

L’odio più forte è quello che nasce dopo un amore profondo e i fan della Vatiero l’hanno sempre seguita ed apprezzata a livelli altissimi. Tuttavia, adesso il loro supporto si è trasformato in un pesante attacco che Perla ha dovuto affrontare e contenere per evitare che anche la sua famiglia ne venisse travolta.

Da qualche giorno sta circolando un rumor riguardo la relazione tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti e la sua presunta fine. Gli appassionati di questa coppia, nata e cresciuta nei reality, non avrebbero accettato di buongrado questa rottura di cui si vocifera anche tra gli esperti di gossip più noti. Molto spesso l’amore sfrenato per un VIP fa oltre i limiti e alcuni fan possono agire in modo sconsiderato.

Nonostante il dubbio che tra Perla e Mirko sia davvero finita, gli esperti di gossip Deianira Marzano e Alessandro Rosica hanno rivelato che i due si starebbero ancora sentendo, i fan della Vatiero non riescono a metabolizzare il fatto che la coppia ‘Perletti’ possa giungere al capolinea. L’impossibilità di accettare tale realtà si è riversata su Perla e la sua famiglia.

L’attacco dei fan

Sono passati pochi giorni da quando la coppia Perla-Mirko sarebbe scoppiata e il profilo Instagram di lei mostra varie foto e storie di momenti spensierati e felici che sta vivendo adesso. I follower della Vatiero non possono accettare che dopo neanche due settimane di rottura lei sia in grado di festeggiare ed essere allegra, soprattutto in presenza di diversi uomini (amici della ragazza).

Questi contenuti social hanno scatenato l’ira dei fan, che hanno cominciato ad accusare pesantemente Perla e anche un membro della sua famiglia, ovvero sua sorella. A quel punto la Vatiero ha voluto prendere in mano la situazione e ha risposto che le scelte da lei prese non sono state influenzate da nessuno, tanto meno da sua sorella, e la rottura con Mirko è avvenuta di comune accordo.

Nuovo inizio (?)

Un’indiscrezione che potrebbe cambiare le carte in tavole definitivamente è arrivata da Deianira Marzano che ha comunicato una probabile liaison tra Perla e un’altra persona. L’indiscrezione è nata dopo un messaggio ricevuto dall’esperta di gossip che le comunicava dell’inizio di un following da parte della Vatiero nei confronti di un calciatore.

Il diretto interessato sarebbe Cristian Bettoni, giocatore della Primavera dell’Albinoleffe, che ha risposto in maniera positiva al follow di Perla. Infatti adesso i due si seguono a vicenda, aumentando le certezze di una possibile nuova relazione. Per il momento nessuno dei due ha commentato le voci e in molti sperano in un ritorno di fiamma tra Perla Vatiero e Mirko Brunetti, dato che la loro storia aveva fatto impazzire i loro fan che continuano a tifare per la coppia ‘Perletti’.