Checco Zalone, non si nasconde più con Virginia Raffaele: il gesto è plateale e l’amore trionfa | Una nuova coppia

La tv saluta una nuova coppia: Checco Zalone e Virginia Raffaele si sono scoperti e hanno dimostrato la loro complicità.

Il mondo dello spettacolo sta per accogliere una nuova coppia scoppiettante, frizzante, simpaticissima e irrefrenabile. Addio Ferragnez, benvenuti Zalele: pare proprio che Checco Zalone e Virginia Raffaele siano inseparabili da diversi mesi ormai ma adesso la cosa è praticamente pubblica.

Il comico pugliese e l’imitatrice romana sono al centro della cronaca rosa per via dei numerosi avvistamenti che li ritraggono insieme, felici e spensierati. Ci sono state diverse indiscrezioni in questi ultimi tempi che ipotizzavano una loro possibile relazione che andrebbe ben oltre i confini lavorativi.

Il primo a mettere in giro questi rumor è stato Fabrizio Corona scrivendo sul suo sito Dillinger News e informando i lettori che Zalone e la Raffaele starebbe insieme. Dopo qualche tempo da questa voce di corridoio, è arrivata anche un’ulteriore indiscrezione a confermarla. Stiamo parlando di Dagospia e di come abbia evidenziato alcuni dettagli fondamentali per questa storia.

Di recente, inoltre, il comico e l’imitatrice sono stati beccati mentre facevano un gesto plateale che non lascia nessun dubbio riguardo ad una plausibile relazione sentimentale. Insomma, pare proprio che presto le loro rose potrebbero fiorire e il mondo dei VIP potrà godere di una neo-coppia tutta da ridere.

Il gesto plateale

Checco Zalone ha avuto un enorme successo da quando si è presentato a Zelig Off come comico, per poi passare al palco di Zelig e finire sul grande schermo con una serie di film divertenti e brillanti. Virginia Raffaele è in grado di far sbellicare dalle risate con le sue imitazioni di diversi VIP, rendendo il riso la migliore medicina.

Una coppia che ama far divertire gli altri e che, di sicuro, adora divertirsi anche in momenti privati. Oltre alle numerose indiscrezioni di questo ultimo periodo che li vede protagonisti, i Zalele hanno compiuto un gesto plateale davanti a tutti. La coppia è stata beccata più volte ad entrare e uscire dallo stesso portone.

L’Indiscrezione con la ‘i’ maiuscola

Dagospia ha sottolineato come, in questi ultimi giorni, Zalone e la Raffaele siano sempre usciti ed entrati insieme nello stesso portone in un rione romano, ovvero il rione Monti. Entrambi hanno caso nello stesso palazzo? Poco plausibile. La coppia si riunisce a casa di uno o dell’altro per discutere di lavoro? Forse ma potrebbe esserci anche qualcos’altro. L’indiscrezione che ha fomentato le ipotesi su una possibile storia d’amore tra Checco e Virginia è il fatto che, secondo quanto riportato da Dagospia, il comico e la sua storica compagna Mariangela si sarebbero detti addio per sempre.

Dopo 19 anni e due figlie, l’amore tra il musicista e la cantante è finito ma la crisi era già nell’aria da diverso tempo (come riporta Dagospia). La ciliegina sulla torta per condire del tutto questa indiscrezione riguarda l’acquisto di una nuova casa a Roma da parte di Checco Zalone. L’uomo vive a Bari ma di recente si è recato così spesso a Roma che necessitava di una dimora fissa. Coincidenze? Ai posteri l’ardua sentenza. Per il momento entrambi non hanno nè smentito nè confermato la cosa, tranne per la Raffaele che, i primi tempi dell’indiscrezione, aveva detto che erano solo amici.