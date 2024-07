Michelle Hunziker, “Un ritardo…” arriva l’annuncio ufficiale pieno di gioia: ecco come la vedremo tra qualche mese | Un bel b…

Michelle Hunziker lancia la bomba e lo fa con grande stile, l’annuncio che riempie di gioia tantissimi fan, tra qualche mese la vedremo con…

Una delle conduttrici più amate e seguite di sempre è Michelle Hunziker, in grado di conquistare il suo pubblico con la simpatia, l’ilarità, l’allegria e la gioia che la contraddistinguono. In questi ultimi giorni, è arrivato un annuncio che tutti speravamo di sentire e riguarda una sua nuova esperienza, anche se lo ha già fatto diverse volte.

Un ritardo che lascia presagire il meglio, anche se si è fatto attendere per diverso tempo ma ora Michelle Hunziker può definirsi davvero al settimo cielo. Dopo i due grandi amori della Hunziker, Eros Ramazzotti e Tomaso Trussardi, dai quali sono nate tre figlie amatissime (Aurora, Sole e Celeste), la presentatrice ha avuto in questi ultimi anni fidanzati legati al mondo sanitario.

Nel 2022, infatti, Michelle ha avuto una relazione con il chirurgo Giovanni Angiolini e nel 2023 la conduttrice svizzera ha ufficializzato la sua storia con il fisioterapista e osteopata Alessandro Carollo. Purtroppo, però, quest’anno i due si sono lasciati ma Michelle è piena d’amore e non rinuncia a stare in coppia.

Verso la fine dello scorso giugno era uscita la notizia che riguardava la Hunziker e la sua nuova fiamma. Infatti, il nuovo fidanzato di Michelle si chiama Matteo Vezzier e anche se lavora nel settore dell’alta moda è comunque collegato al mondo medico, dato che è figlio di un medico ortopedico.

Una notizia gioiosa

Dopo svariate esperienze e una certa dimestichezza accumulata, adesso Michelle Hunziker ha fatto un annuncio ufficiale che riguarda un ritardo sospetto che la vede protagonista. Finalmente è arrivata la conferma e presto potremmo vedere la Hunziker fare un bel botto in prima serata sulla rete Mediaset.

Infatti, tra qualche mese potremo avere la gioia di rivedere Michelle di nuovo sul palco al timone di un nuovo programma e anche se sono anni che fa questo lavoro e ha accumulato una certa esperienza, presentare una nuova trasmissione è sempre una forte emozione. I suoi fan non vedono l’ora di rivederla all’opera e stanno facendo il conto alla rovescia per l’inizio dello show.

Un nuovo programma per Michelle Hunziker

Nonostante ci sia stato un ritardo di ben un anno, dato che questa nuova trasmissione è stata annunciata nel 2023, adesso Michelle Hunziker potrà condurre un nuovo show interamente nelle sue mani. Secondo quanto riportato da Dagospia, la presentatrice sarà al timone del nuovo show intitolato Il Più Grande Karaoke d’Italia.

Dopo un anno di ritardo, sarà possibile vedere in onda questo nuovo show condotto da Michelle Hunziker durante la stagione autunnale di Mediaset. Nel dettaglio, il programma potrebbe occupare la prima serata di Canale 5 e la rete dovrebbe registrare le puntate all’Arena di Verona in collaborazione con Endemol. Non vediamo l’ora, quindi, di rivedere Michelle Hunziker sul piccolo schermo in prima serata a fare un bel botto su Canale 5.